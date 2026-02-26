文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

從文革動盪走出的洪興（Hing Hung，音譯），靠知識與堅毅改寫命運。這位曾在少年時期被迫下鄉勞動六年的中國青年，輾轉赴美後在加州 創立安全科技企業，如今事業有成，他與妻子朵麗絲（Doris）攜手捐贈3000萬美元予長堤 加州州立大學（CSULB），成為該校工程學院史上最大筆指定用途捐款。

據長堤加州州立大學新聞（CSULB News）資訊，1966年中國文化大革命爆發時，洪興年僅15歲，就讀八年級。校園關閉、家中被抄查，藏書與照片焚毀殆盡。翌年，他被下放至距家鄉約百英里的農村接受「再教育」，每日在稻田與甘蔗田間勞動長達16小時，這段歲月長達六年，至22歲方告結束。

艱苦的農村生活，並未澆熄他對科技的熱情。洪興曾利用親戚偷帶的零件組裝電晶體收音機，夜裡收聽香港 廣播；也曾改良拖拉機提升耕作效率，獲得縣級表揚，然而仍未被准許返鄉。最終，他於一個無月之夜與數人划小船出走，歷經躲避巡邏艇的危險旅程，成功抵達澳門，後取得香港庇護，再輾轉赴美。

洪興1974年抵美，時年22歲的他，從英語為第二語言課程重新起步，其後進入CSULB攻讀電機工程，1985年獲學士學位，七年後再取得碩士學位。1992年，他共同創辦安全科技公司，專攻門禁控制系統。2013年公司年營收突破3400萬美元，產品守護全球逾500萬扇門，客戶包括多家「Fortune」500企業。2020年洪興正式退休。

洪興表示，自己深受公立教育之助，因此長期支持母校工程學院基礎建設，偏好投入具長遠效益的設備與建築更新。「工程教育仰賴與時俱進的專業儀器，學生必須熟悉產業最新工具，而非僅止於紙筆學習。」此次3000萬美元捐款中，1000萬將用於學院整體翻修，500萬推動產學接軌教學計畫，另1500萬設立永久基金。校方表示，加州州立大學董事會預計於3月審議工程學院冠名案，若獲通過，學院將以洪氏家族命名。

洪興的妻子朵麗絲來自台灣，兩人於波莫那理工州大（Cal Poly Pomona）相識，婚後育有兩子。雖事業有成，夫妻仍居於當年養育孩子的住家，生活簡樸。朵麗絲說，兩人始終懷抱感恩之心，希望利用所獲回饋社會，特別是支持教育。洪興感慨說：「對於在逆境中成長的人而言，必須學會忽略困難，只要設定目標並持續努力，最終必能實現理想。」昔日在制度下被迫中斷學業的少年，如今以實際行動回饋教育，為一代又一代工程學子鋪設更寬廣的未來道路。