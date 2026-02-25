佩林卡續留NBA湖人總裁 後詹姆斯時代不再有藉口

根據CBS Sports報導，洛杉磯湖人 隊確認羅伯·佩林卡（Rob Pelinka）將持續擔任籃球事務決策核心，但外界對他的評價卻出現明顯轉向，一句「已經沒有藉口」成為媒體對其未來定位的關鍵總結。

過去幾季，佩林卡的決策始終伴隨爭議。從早期陣容重組，到後續多次在交易市場保守操作，他往往會在關鍵時刻提出各種理由解釋球隊未有積極補強，例如交易市場不成熟、奢侈稅制度限制，或是「不願為短期操作犧牲未來資產」。這些說法單獨看或許合理，但長期累積下來，逐漸讓球迷與評論界產生「解釋多於行動」的觀感。

報導指出，隨著湖人進入新的權力架構調整，佩林卡的責任反而更加集中。雖然球隊在商業與管理層面引入新血，但籃球決策仍由他主導，代表未來戰績將更直接與個人評價掛鉤。換句話說，過去可以分散的責任，如今將更難轉移。

另一個讓壓力升高的關鍵，在於球隊資產狀況其實並不差。湖人仍握有可操作的選秀籤與薪資彈性，理論上具備進一步升級陣容的空間。然而過去幾次關鍵窗口中，球隊選擇觀望或小幅操作，導致競爭力停留在「具潛力但不完整」的尷尬區間。這種反覆錯過升級機會的情況，正是外界不滿的核心來源。

從戰略角度來看，佩林卡的建隊思維一直帶有強烈風險控管色彩。他傾向保留未來操作彈性，而非一次性重押冠軍窗口。但在西區競爭激烈的環境下，過度保守往往意味著戰力天花板受限。尤其對湖人這類以爭冠為唯一標準的豪門來說，「穩健」本身就可能被視為失敗。

此外，湖人近年在陣容結構上的問題也未完全解決。球隊多次在內線深度與角色球員配置上留下隱患，即便核心具備競爭力，整體戰力仍顯得不夠均衡。外界普遍認為，若管理層在過去幾個節點能更果斷出手，球隊上限可能截然不同。

然而，隨著去年透過搶劫式交易引進東契奇（Luka Doncic）確立未來十年的建隊基石，加上表現已不符高價肥約的詹姆斯（Lebron James）本季合約即將到期，且隨時可能選擇退休 。未來湖人正式進入「東契奇時代」，加上滿手的資源以及輝煌歷史的榮光，佩林卡將如何運籌帷幄帶領湖人衝擊總冠軍，將是眾人檢視的對象。過去佩林卡可以將結果歸因於市場環境或制度限制，但隨著權力穩固、資源仍在，他未來的決策將更難被外部因素掩蓋。

總體來看，佩林卡的處境可以說是機會與壓力並存。他仍掌握豪門資源與操作空間，但也失去了過去可用的緩衝理由。若未來湖人能成功突破季後賽瓶頸，他將被視為長線布局成功的操盤者；反之，若戰績持續停滯，那些曾經被視為合理的解釋，可能最終都會被重新定義為藉口。

對一支以冠軍為唯一標準的球隊來說，時間從來不站在猶豫的一方。而2026年開始，對佩林卡而言，也將是從「可以解釋」走向「必須證明」的關鍵分水嶺。