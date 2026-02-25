我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習會籌碼？學者：中或以減對台軍事行動 換美減少對台軍售

1300億元關稅退費戰開打 至少1800家公司提告

佩林卡續留NBA湖人總裁 後詹姆斯時代不再有藉口

編譯組

根據CBS Sports報導，洛杉磯湖人隊確認羅伯·佩林卡（Rob Pelinka）將持續擔任籃球事務決策核心，但外界對他的評價卻出現明顯轉向，一句「已經沒有藉口」成為媒體對其未來定位的關鍵總結。

過去幾季，佩林卡的決策始終伴隨爭議。從早期陣容重組，到後續多次在交易市場保守操作，他往往會在關鍵時刻提出各種理由解釋球隊未有積極補強，例如交易市場不成熟、奢侈稅制度限制，或是「不願為短期操作犧牲未來資產」。這些說法單獨看或許合理，但長期累積下來，逐漸讓球迷與評論界產生「解釋多於行動」的觀感。

報導指出，隨著湖人進入新的權力架構調整，佩林卡的責任反而更加集中。雖然球隊在商業與管理層面引入新血，但籃球決策仍由他主導，代表未來戰績將更直接與個人評價掛鉤。換句話說，過去可以分散的責任，如今將更難轉移。

另一個讓壓力升高的關鍵，在於球隊資產狀況其實並不差。湖人仍握有可操作的選秀籤與薪資彈性，理論上具備進一步升級陣容的空間。然而過去幾次關鍵窗口中，球隊選擇觀望或小幅操作，導致競爭力停留在「具潛力但不完整」的尷尬區間。這種反覆錯過升級機會的情況，正是外界不滿的核心來源。

從戰略角度來看，佩林卡的建隊思維一直帶有強烈風險控管色彩。他傾向保留未來操作彈性，而非一次性重押冠軍窗口。但在西區競爭激烈的環境下，過度保守往往意味著戰力天花板受限。尤其對湖人這類以爭冠為唯一標準的豪門來說，「穩健」本身就可能被視為失敗。

此外，湖人近年在陣容結構上的問題也未完全解決。球隊多次在內線深度與角色球員配置上留下隱患，即便核心具備競爭力，整體戰力仍顯得不夠均衡。外界普遍認為，若管理層在過去幾個節點能更果斷出手，球隊上限可能截然不同。

然而，隨著去年透過搶劫式交易引進東契奇（Luka Doncic）確立未來十年的建隊基石，加上表現已不符高價肥約的詹姆斯（Lebron James）本季合約即將到期，且隨時可能選擇退休。未來湖人正式進入「東契奇時代」，加上滿手的資源以及輝煌歷史的榮光，佩林卡將如何運籌帷幄帶領湖人衝擊總冠軍，將是眾人檢視的對象。過去佩林卡可以將結果歸因於市場環境或制度限制，但隨著權力穩固、資源仍在，他未來的決策將更難被外部因素掩蓋。

總體來看，佩林卡的處境可以說是機會與壓力並存。他仍掌握豪門資源與操作空間，但也失去了過去可用的緩衝理由。若未來湖人能成功突破季後賽瓶頸，他將被視為長線布局成功的操盤者；反之，若戰績持續停滯，那些曾經被視為合理的解釋，可能最終都會被重新定義為藉口。

對一支以冠軍為唯一標準的球隊來說，時間從來不站在猶豫的一方。而2026年開始，對佩林卡而言，也將是從「可以解釋」走向「必須證明」的關鍵分水嶺。

世報陪您半世紀

湖人 退休 洛杉磯

上一則

涉白領犯罪？全美第二大學區總監 家被FBI突襲

下一則

諾瓦克大型商住混合建案動工 將提供374戶住宅

延伸閱讀

NBA／詹姆斯談未來仍未定案 強調健康才是湖人衝刺關鍵

NBA／詹姆斯談未來仍未定案 強調健康才是湖人衝刺關鍵
NBA／詹姆斯打破史上最老「大三元」紀錄 瑞迪克：長達23年巔峰期

NBA／詹姆斯打破史上最老「大三元」紀錄 瑞迪克：長達23年巔峰期
NBA／差點害詹姆斯無緣最老大三元紀錄 里夫斯：全隊都在吼我

NBA／差點害詹姆斯無緣最老大三元紀錄 里夫斯：全隊都在吼我
NBA／41歲又45天詹姆斯寫最老大三元紀錄 率湖人打趴傷病獨行俠

NBA／41歲又45天詹姆斯寫最老大三元紀錄 率湖人打趴傷病獨行俠
NBA／將史上最強球隊逼到最後關頭 前勇士冠軍前鋒：詹皇是GOAT

NBA／將史上最強球隊逼到最後關頭 前勇士冠軍前鋒：詹皇是GOAT
NBA／詹姆斯缺賽過多 中斷連21年入選年度陣容紀錄

NBA／詹姆斯缺賽過多 中斷連21年入選年度陣容紀錄

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡