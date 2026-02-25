南加近千筆欠稅房產將拍賣 部分低至百元

我的頻道

洛杉磯訊
近1000筆房地產將於4月23日至4月28日，透過線上平台Bid4Assets公開競標，成為河濱縣年度規模最大的房地產拍賣活動之一。（Bid4Assets網站截圖）
近1000筆房地產將於4月23日至4月28日，透過線上平台Bid4Assets公開競標，成為河濱縣年度規模最大的房地產拍賣活動之一。（Bid4Assets網站截圖）

河濱縣政委員會1月13日通過決議，正式啟動2026年度稅務拍賣程序。近1000筆房地產將於4月23日至4月28日，透過線上平台Bid4Assets公開競標，成為河濱縣年度規模最大的房地產拍賣活動之一。

根據福斯電視台（Fox 11）報導，河濱縣已批准舉行一場大規模公開拍賣，將釋出946筆積欠稅款的房產，其中部分物件的最低競標價低至100美元。此次拍賣標的為在Inland Empire及Coachella Valley地區內，至少積欠房產稅五年的不動產。官員估計，本次拍賣可望帶來近2900萬美元收入，用於彌補未繳稅款，並使相關土地恢復為「可產生稅收」的資產狀態。

此次拍賣物件價格差距極大。其中，一處大型商業地產最低競標價高達450萬美元；另一方面，位於Lake Elsinore與Wildomar的至少24筆土地，起標價僅100美元。縣府表示，若部分物件競標情況不理想，價格可能下調至低於原訂最低標價。這些超低價土地多為過去數年流標、未能成功售出的物件。

根據規定，有意參與競標者須於4月20日前完成線上註冊，並繳交5000美元可退還保證金。2月26日已開放註冊與保證金繳納。4月22日則是現任屋主繳清欠稅、行使「贖回權」以終止拍賣的最後期限。

縣府指出，本次拍賣共計946筆土地，分布範圍廣泛，包括棕櫚泉（Palm Springs）的沙漠度假型物件，以及快速發展中的Menifee地區土地。完整清單可於河濱縣估值官辦公室官網查詢https://countytreasurer.org/sites/g/files/aldnop296/files/2026-01/Parcel%20List.pdf。

需要注意的是，購買欠稅房產，新屋主可能需要補繳這些欠款。根據河濱縣估值官辦公室資訊，房產稅欠款是跟房屋，而非個人或持有者，可能會以留置權（Lien）的形式，放在房屋上。

此外，為協助無法在家上網的居民參與競標，縣府建議可利用河濱縣公共圖書館系統各分館提供的公共電腦設備，地點詳情可至https://www.rivlib.net/查詢。

河濱縣縣府同時提醒，由於部分100美元起標的土地過去曾多次流標，可能存在分區限制或地形等問題，競標者應在出價前詳加查證相關資訊，審慎評估投資風險。拍賣官網為https://www.bid4assets.com/

