LAX機場兩大便民措施停擺 致旅客受阻

洛杉磯訊
聯邦官員近期宣布，TSA PreCheck與Global Entry（全球入境計畫）服務暫時調整。圖為上次政府停擺時，LAX航班大批取消造成旅客滯留。（記者劉子為/攝影）
聯邦官員近期宣布，TSA PreCheck與Global Entry（全球入境計畫）服務暫時調整。圖為上次政府停擺時，LAX航班大批取消造成旅客滯留。（記者劉子為/攝影）

受部分聯邦政府關門影響，洛杉磯國際機場（LAX）22日上午一度出現安檢大排長龍與現場混亂情況。聯邦官員宣布，TSA PreCheck與Global Entry（全球入境計畫）服務暫時調整，引發旅客錯愕與延誤。

據KTLA電視台，22日清晨，TSA PreCheck專用通道關閉數小時，已註冊的旅客被迫改走一般安檢通道，導致等待時間大幅拉長。有旅客表示，由於排隊時間過久，最終錯過航班。

報導指出，大批旅客湧入標準安檢路線，部分民眾直到抵達機場後才得知通道關閉的消息。約於上午7時30分左右，TSA PreCheck通道重新開放，擁塞情況逐漸緩解。不過，機場工作人員提醒，相關作業仍可能隨時調整。

洛杉磯國際機場發言人22日稍早表示，在部分聯邦政府持續關門之際，美國國土安全部（DHS）已下令，要求關閉TSA PreCheck專用通道，並在相關機場暫停Global Entry的入境通關作業。

不過，美國運輸安全管理局（TSA）隨後發布聲明澄清，表示TSA PreCheck目前仍維持運作。聲明指出，「目前TSA PreCheck服務仍正常運行，對旅客沒有變動。」同時補充，未來將視現場人力配置情況，按個別情況調整作業安排。

Global Entry旅客22日上午同樣面臨延誤。官員表示，在人力受限情況下，通關時間仍可能出現波動。

此次政府局部停擺始於2月14日。主因是白宮與民主黨未能就國土安全部的預算案達成共識。

此外，TSA證實，為將人力集中於旅客安檢作業，已暫停禮遇陪同服務，包括國會議員在內的相關陪同安排均已取消。

機場方面呼籲旅客提早抵達機場辦理登機手續，並留意即時公告，以因應可能持續變動的安檢安排。

洛杉磯國際機場 聯邦政府 國土安全部

