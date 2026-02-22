南加州離島這個小鎮 買車要等25年

Avalon居民普遍使用的這類小型自動車及高爾夫球車，成了小鎮的魅力特色。（Avalon市府臉書）

南加州 沿海小鎮艾芙朗（Avalon）乍看與典型的海灘小鎮無異——遊艇在海面上閃爍、港口上方的山坡點綴著小屋、漁船在岸邊咖啡 館旁搖曳。然而，這城跟美國的傳統城市有著巨大差別，就是幾近無車行駛，車輛受到嚴格管控，居民要買一部車，需要等候25年。

因此，這個位於聖塔卡塔琳娜島（Santa Catalina Island）邊緣的艾芙朗，沒有太多車輛引動器的轟鳴噪音、交通擠塞及汽車在路上飛馳的聲響。

媒體Edhat最近對艾芙朗幾近無車的小鎮作出詳細報導。艾芙朗人口只約3000人，這是加州唯一獲得州立法機構授權限制車輛的小城市。限制範圍包括車輛數目、體積、噪音、速度和類型等。對車輛作出嚴限的原因，跟鎮內街道的大小和性質，以及這小鎮的特色和環境有關，是出於實際需要而作出。

在這魅力小鎮漫步過的人們會發現，其街道十分狹窄，而海灘、商店、咖啡館和博物館之間的距離，通常很短。因此，大多數居民和遊客都索性步行城中，駕駛高爾夫球車或騎自行車穿梭其間，亦十分普遍。艾芙朗的街道不是為繁忙的交通和豪華轎車而設計，車輛會給基礎設施帶來重負，又造成街道擁擠。

Edhat的報導又引述消閒生活媒體Secrets Los Angeles的資料指，2015年全島獲准使用的汽車和卡車不足900輛，其中僅有484輛為私人用途。艾芙朗規定，每兩張車輛許可證過期後，才可獲發放一張新證。同樣，每一張商用車輛許可證過期或交回後，才獲發放一張新證。平均而言，一名居民等候獲准擁有一部車輛，要等候25年。

另外，島上隨處可見的自動小車或高爾夫球車，其大小都有嚴限。燃油車輛長度不得超過130吋，社區電動車或低速車輛的長度不得超過138吋，以配合狹窄的街道。

遊客和行動不便的居民，可使用計程車或接駁車服務；遊客亦可租用自行車，好在鎮上遊覽觀光 ；亦有按需公車服務、公共交通及岸邊遊船。至於對外交通，鎮內提供渡輪和直升機服務，亦容許私人飛機，讓居民和遊客通往鎮外地方。然而，步行是小鎮最普遍的交通方法。