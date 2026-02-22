我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普得知對等關稅敗訴第一反應曝光「他反問幕僚1句話」

南加州離島這個小鎮 買車要等25年

南加州離島這個小鎮 買車要等25年

編譯組╱即時報導
Avalon居民普遍使用的這類小型自動車及高爾夫球車，成了小鎮的魅力特色。（Avalon市府臉書）
Avalon居民普遍使用的這類小型自動車及高爾夫球車，成了小鎮的魅力特色。（Avalon市府臉書）

加州沿海小鎮艾芙朗（Avalon）乍看與典型的海灘小鎮無異——遊艇在海面上閃爍、港口上方的山坡點綴著小屋、漁船在岸邊咖啡館旁搖曳。然而，這城跟美國的傳統城市有著巨大差別，就是幾近無車行駛，車輛受到嚴格管控，居民要買一部車，需要等候25年。

因此，這個位於聖塔卡塔琳娜島（Santa Catalina Island）邊緣的艾芙朗，沒有太多車輛引動器的轟鳴噪音、交通擠塞及汽車在路上飛馳的聲響。

媒體Edhat最近對艾芙朗幾近無車的小鎮作出詳細報導。艾芙朗人口只約3000人，這是加州唯一獲得州立法機構授權限制車輛的小城市。限制範圍包括車輛數目、體積、噪音、速度和類型等。對車輛作出嚴限的原因，跟鎮內街道的大小和性質，以及這小鎮的特色和環境有關，是出於實際需要而作出。

在這魅力小鎮漫步過的人們會發現，其街道十分狹窄，而海灘、商店、咖啡館和博物館之間的距離，通常很短。因此，大多數居民和遊客都索性步行城中，駕駛高爾夫球車或騎自行車穿梭其間，亦十分普遍。艾芙朗的街道不是為繁忙的交通和豪華轎車而設計，車輛會給基礎設施帶來重負，又造成街道擁擠。

Edhat的報導又引述消閒生活媒體Secrets Los Angeles的資料指，2015年全島獲准使用的汽車和卡車不足900輛，其中僅有484輛為私人用途。艾芙朗規定，每兩張車輛許可證過期後，才可獲發放一張新證。同樣，每一張商用車輛許可證過期或交回後，才獲發放一張新證。平均而言，一名居民等候獲准擁有一部車輛，要等候25年。

另外，島上隨處可見的自動小車或高爾夫球車，其大小都有嚴限。燃油車輛長度不得超過130吋，社區電動車或低速車輛的長度不得超過138吋，以配合狹窄的街道。

遊客和行動不便的居民，可使用計程車或接駁車服務；遊客亦可租用自行車，好在鎮上遊覽觀光；亦有按需公車服務、公共交通及岸邊遊船。至於對外交通，鎮內提供渡輪和直升機服務，亦容許私人飛機，讓居民和遊客通往鎮外地方。然而，步行是小鎮最普遍的交通方法。

對遊客來說，艾芙朗的魅力遠不止於無車生活，其文化藝術和娛樂消閒活動亦十分豐富，擁有歷史悠久的劇院、知名藝術與歷史博物館及特色設計的地標建築賭場。為了盡情享受平靜湛藍的海水，遊客亦可以租用皮划艇或槳板。

艾芙朗（Avalon）沿海小鎮對車輛嚴格規限，居民要擁有一部車，平均輪候25年，...
艾芙朗（Avalon）沿海小鎮對車輛嚴格規限，居民要擁有一部車，平均輪候25年，使得鎮內近似無車小城。（Avalon市府臉書）

世報陪您半世紀

加州 咖啡 觀光

上一則

想讓家庭更和諧 可投資這項服務

延伸閱讀

場邊人語／快艇爭先 湖人居前

場邊人語／快艇爭先 湖人居前
南加重現超級花海萬事俱備 就怕強風

南加重現超級花海萬事俱備 就怕強風
菲爾德小學春節夜市 孩子當攤主真實情境練中文

菲爾德小學春節夜市 孩子當攤主真實情境練中文
南加今年再迎超級花海？專家：萬事俱備 就怕一點

南加今年再迎超級花海？專家：萬事俱備 就怕一點
內陸台美商會拜訪聯邦議員

內陸台美商會拜訪聯邦議員
退伍軍人協會南加州分會新春團拜 逾50人共賀佳節

退伍軍人協會南加州分會新春團拜 逾50人共賀佳節

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
專家建議不要用刺激性過強的清潔產品。（示意圖取材自unsplash.com@Josue Michel）

癌症醫師分享 家中五種物品別再留

2026-02-20 15:15
一名年輕的華裔女子，日前涉嫌咬斷聯邦特工的手指被起訴。事件發生在民眾集體抗議移民執法活動期間。圖為一名示威者高舉寫著「ICE滾出明尼蘇達」的標語。(路透)

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

2026-02-18 14:24

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
冬奧／同為美國成長世界級運動員 谷愛凌、劉美賢成大國競爭代理人？

冬奧／同為美國成長世界級運動員 谷愛凌、劉美賢成大國競爭代理人？
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險