快訊

加州政策大轉向 要對商用駕照司機進行英語測試

冬奧／谷愛凌U型場地決賽 因降雪過多延至明日舉行

編譯組/即時報導
為強化道路安全，總統川普在去年4月簽署行政令，要求將未通過英語流利度（ELP）測試的貨車司機撤離道路並取消其駕駛資格。圖為示意圖。（歐新社）
紐約郵報報導，美國交通部（USDOT）20日證實，在數月拒絕遵守聯邦法規關於大貨車司機英語流利度測試的規定後，加州州長紐森終於改變立場，恢復執行相關政策。鑒於加州政策轉向，交通部將著手處理4000萬美元聯邦補助金的解凍程序。

去年10月，美國交通部長達菲（Sean Duffy）指出加州是全美唯一未落實該法規的州，未能要求大貨車司機通過測試，以證明其具備英語溝通及辨識交通號誌的能力，交通部因此扣留撥給加州的4000多萬美元資金。

達菲告訴紐約郵報，「處於公共安全考量，加州應該更早清醒過來，而不是在被扣數百萬美元資金後；對那些指責交通部玩弄政治的人，交通部的努力已經為美國道路安全帶來實質性成果。」

為強化道路安全，總統川普在去年4月簽署行政令，要求將未通過英語流利度（ELP）測試的貨車司機撤離道路並取消其駕駛資格。根據規定，州法規執行人員必須在日常交通攔檢中，測試駕駛者的英語能力。

交通部已向紐約郵報證實，加州已開始執行這項長期存在的規定，目前交通部正在處理4000萬美元聯邦資金的解凍程序。

根據美國交通部資料，去年8月，一名持加州商業卡車駕照的司機，在佛羅里達收費高速路（Florida Turnpike）非法掉頭引發致命車禍。他不會說英語且未通過評估—在12個口頭問題中僅答對二題，且在四個公路交通號誌中僅正確辨識一個。

達菲在當時的一份聲明中說：「如果各州有遵守規定，這名駕駛根本不應該握著方向盤，那三條寶貴的生命，也還會留在我們身邊」。

不過加州在2024年向該駕駛核發商業駕照時，川普尚未恢復對ELP違規行為的處罰，彼時相關行政令也未頒布。

據KRON4電視台報導，加州公路巡警局（CHP）近期已低調開始進行英語能力測試。該媒體捕捉到一段員警在攔檢時進行評估的影片，片中司機表示只懂一點英語。雖然警員當時未開立罰單，但要求該車另一名具備流利英語能力的乘客接手駕駛。

加州卡車運輸協會（California Trucking Association）政府與監管事務總監奇亞佩（Nick Chiappe）在LinkedIn貼文表示：「加州公路巡警局已開始對商業用途車輛的駕駛員，執行英語流利度（ELP）測試。」

