台網紅洛杉磯家遭竊 佛像被砸 警啟動仇恨罪案調查

台裔網紅庫克在Youtube擁有超過83萬粉絲。圖為她的頻道與內容。（截圖自YT╱Spill Sesh）

NBC電視台報導，Youtube擁有超過83萬粉絲的台裔網紅庫克 （Kristi Cook）的洛杉磯 住家日前遭竊賊闖入，屋內被翻得一片狼藉，且一座佛像被當場砸碎。事件引起警方關注，並啟動仇恨罪案調查。

這起非法闖入事件發生於西洋情人節（2月14日），地點位聖費南多谷（San Fernando Valley）。竊賊破壞了庫克家中的木製後門後進入，偷走部分物品。，還將一座佛像打碎在車道上。

洛杉磯市警局（LAPD）的調查員目前尚無法確定該破壞行為是否為蓄意針對，但已針對可能涉及宗教肖像的惡意破壞行為展開仇恨罪案調查。

案發當時庫克不在家，目前尚不清楚被盜物品的具體價值。目前尚未逮捕任何嫌疑人。

庫克通過YouTube頻道Spill Sesh走紅。她最初在自家臥室匿名起家，憑藉對網路文化的熱忱，庫克將原本碎片化的網紅八卦轉化為具備深度與準確性的專業評論。她以如同「與朋友視訊聊天」般親切且實話實說的風格走紅，並在維持匿名多年後，為了追求更大的影響力與AAPI（亞裔 及太平洋島民）族群代表性，2023年通過紐約時報正式公開身分。如今，她已將個人頻道成功轉型為具有公信力的數位媒體品牌。

庫克曾於Mundane Mag的專訪中談及亞裔身分。她表示，她是台灣二代移民。亞裔的身分對她來說意義重大，並補充：「能夠處於這個位置，為他人提供一種代表，真的非常有意義。在網紅領域中作為一個發聲的AAPI成員，不僅僅是關於身分，更是為了帶來不同觀點—一個經過深思熟慮、有見地的觀點，並希望能藉此為更多聲音開啟大門。」