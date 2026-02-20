我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔網紅洛杉磯家遭竊、佛像被砸 警啟動仇恨罪案調查

Trader Joe's炒飯疑含玻璃 召回逾300萬磅

加州油價兩周狂飆近10% 農產品跟著漲？ 原因是...

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
2月18日當天，全加州普通汽油平均價格為每加侖4.586美元，明顯高於14天前的4.182美元。圖為示意圖。(路透)
2月18日當天，全加州普通汽油平均價格為每加侖4.586美元，明顯高於14天前的4.182美元。圖為示意圖。(路透)

加州油價近期快速攀升，過去兩周平均每加侖上漲40美分，對民眾荷包造成壓力。根據美國汽車協會（AAA）數據，18日當天全加州普通汽油平均價格為每加侖4.586美元，明顯高於14天前的4.182美元，呈現連續14天走高的趨勢。截至昨（20）日，加州普通汽庫的平均價格已再漲至每加侖4.599美元，較一個月前的4.203美元上漲9.4%，但尚低於一年前的水準。

根據紐約郵報報導，能源專家指出，此波漲勢與煉油產能縮減直接相關。Valero位於北加州班尼西亞（Benicia）的煉油廠正逐步關閉。此外，Phillips 66洛杉磯煉油廠已停產，使加州本地汽油生產能力持續下滑，進一步推升市場價格。

石油專家Michael Ariza在接受「California Globe」採訪時表示，灣區原本五座煉油廠中，目前僅二座仍生產汽油、航空燃料與丙烷。彭博社（Bloomberg）報導也指出，加州近年對海外進口汽油依賴度持續提高。去年11月，加州汽油進口量創歷史新高，其中超過40%來自巴哈馬，且多經由巴拿馬運河繞道運輸，而物流成本持續上升，最終反映在油價上。

戴維斯加大（UC Davis）一項研究警告，若市場無重大變化，至2026年8月煉油廠關閉效應完全顯現時，加州油價每加侖可能再上漲1.21美元。目前加州油價為全美第二高，僅次於夏威夷。

油價上漲亦衝擊農業。來自加州溪口（Chico）的一農民表示，柴油價格飆升，已對即將到來的收成季造成壓力。他指出，多數農場以柴油泵進行灌溉，若價格持續攀升，恐導致部分農民與養蜂戶無法負擔，進而推高堅果、蜂蜜、稻米與牛肉等食品價格。

政界亦關注影響。共和黨州參議員Suzette Martinez Valladares向福斯新聞（FOX）表示，加州正處於「臨界點」，煉油廠關閉與供應緊縮，使家庭每日承受更高成本。

此外，民主黨議員正推動以「道路使用費」（road usage charge）取代部分燃油稅收入，依駕駛里程課稅，以因應電動車與節能車增加導致的燃油稅收入下滑。反對者認為，在油價已居高不下之際，再加徵里程稅將進一步加重民眾負擔。

同時，根據2017年通過的SB 1法案，加州汽油與柴油消費稅將依通膨率每年調升，今年7月預計再度上調。稅務基金會（Tax Foundation）資深研究員Jared Walczak指出，加州整體稅負水準高於多數州，相關稅項在其他州並不存在。

世報陪您半世紀

加州 油價 石油

上一則

退休怕錢不夠花？聽聽專家怎麼說

下一則

台網紅洛杉磯家遭竊 佛像被砸 警啟動仇恨罪案調查

延伸閱讀

加州住房危機加劇「預製模組住宅」話題再起

加州住房危機加劇「預製模組住宅」話題再起
馬漢想爭加州州長寶座 民主黨進步派議員不支持

馬漢想爭加州州長寶座 民主黨進步派議員不支持
議員陳詩敏競選國會席位 獲建築工會「單獨背書」

議員陳詩敏競選國會席位 獲建築工會「單獨背書」
加州陸地不斷下沉 最嚴重逾7呎

加州陸地不斷下沉 最嚴重逾7呎
好康報您知／華星超市（Global Fresh Market）

好康報您知／華星超市（Global Fresh Market）
眾望集團 西海岸設首個辦公區 導入AI大數據分析

眾望集團 西海岸設首個辦公區 導入AI大數據分析

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
聯合航空爆重大疏失。(路透)

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

2026-02-13 14:07
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06

超人氣

更多 >
冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留