我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方便美味卻「傷心」 這款經典冷凍食品最好少吃

加州華人留學生遭遊民攻擊 兩個路口窮追不捨

為擊敗美國侵略者 華男在美多地設非法生物實驗室

編譯組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
警方在調查與中國相關的祕密生物實驗室中儲存的物質。（取自拉斯維加斯警局）
警方在調查與中國相關的祕密生物實驗室中儲存的物質。（取自拉斯維加斯警局）

媒體「新聞調查局報」（The Bureau）報導，聯邦調查局（FBI）與拉斯維加斯警方突襲當地經Airbnb出租的民宅，牽出與中國相關的非法生物實驗室。而該案的主嫌、朱嘉北（Jia Bei Zhu，音譯）曾告訴同夥，他以欺詐手段竊取美國的科學財產，是為「擊敗美國侵略者和野心勃勃的狼」。

該報導提及另一個案件，即溫哥華一個規模龐大、涉案金額高達3.3億加元（約2.4億美元）的美國知識產權盜竊集團，涉案人亦是朱嘉北。他曾發表「更暗黑的理念」：「法律固然強大，但犯罪分子較之強大十倍。」

上述言論來自加拿大法院的紀錄，目前出現在上述拉斯維加斯的突襲行動中的警方搜查令文件中。拉斯維加斯的突襲行動，與加州另一個生物實驗室有關連。美國國會調查人員稱，該非法實驗室是獲得與中國軍方有關係的企業網絡支持。

上述行動的搜查令長達22頁，由拉斯維加斯大都會警局（LVMPD）轄下的內華達州南部反恐部門一名警探提交，該警探與FBI的聯合反恐特遣隊攜手工作。媒體The Bureau通過調閱法庭文件，得到警方在搜查令中的說法。

The Bureau稱，這份搜查令不只羅列警方在拉斯維加斯車庫內的發現的證據，作案人朱嘉北也不只是一名處理危險物料時，作出偷工減料的騙子那麼簡單。同時是知識產權盜竊案涉案人的朱嘉北，多年前發表過言論，指要「擊敗美國侵略者」，令現時調查員得以了解其意識形態。

朱嘉北在加州里德利（Reedley）經營一家無牌生物實驗室，又試圖在拉斯維加斯開設另一家；而運作拉斯維加斯實驗室時，他甚至還在聯邦監獄的牢房內。據稱他指示其商業夥伴管理一些房產，執法部門在這些房產內，發現實驗室設備、未標記的生物小瓶、危險化學品，以及從中國運來的芬太尼和阿片類藥物檢測試劑盒，所有這些都存放在一個經Airbnb出租的住宅拉斯維加斯民宅車庫內。

一位線人指出，他在車庫裡見到一件物品是在後疫情時代，特別令人寒慄，就是一個帶有集成手套的生物安全櫃，有些手套從櫃中伸延在外，情景令人認出像是從照片見過的武漢病毒研究所那種。執法人員表示，這位線人描述的設備，與BSL-4實驗室相符，而BSL-4是生物安全最高級別實驗室，專門用於伊波拉、馬堡和天花病毒的相關工作。

然而，搜查令中警方的陳述，尚未在法院獲證實。目前本案的尚未進入陪審團審理階段，檢方也未公開更多相關證據。

但聲明首次揭示美國調查人員相信，事件不僅關係一個非法實驗室的經營者，這人其實是在中國受訓、與中國國企有關連的生物學家，他曾有為北京竊取美國科技的紀錄，現在其言論被調查人員視作證據，顯示其行為受到背後的意識形態所驅使。

美國警方在拉斯維加斯車庫突襲搜出非法生物實驗物料的案件中，涉案中國疑犯朱嘉北（J...
美國警方在拉斯維加斯車庫突襲搜出非法生物實驗物料的案件中，涉案中國疑犯朱嘉北（Jiabei Zhu譯音）曾稱，要「擊敗美國侵略者和野心勃勃的狼」。（美國司法部）
警方在調查與中國相關的祕密生物實驗室中儲存的物質。（取自拉斯維加斯警局）
警方在調查與中國相關的祕密生物實驗室中儲存的物質。（取自拉斯維加斯警局）
警方在調查與中國相關的祕密生物實驗室中儲存的物質。（取自拉斯維加斯警局）
警方在調查與中國相關的祕密生物實驗室中儲存的物質。（取自拉斯維加斯警局）

世報陪您半世紀

加州 武漢病毒研究所 FBI

上一則

驚險 華人留學生遭遊民攻擊 兩個路口窮追不捨

延伸閱讀

俄烏日內瓦會談落幕 白宮：取得實質進展

俄烏日內瓦會談落幕 白宮：取得實質進展
美對台軍售卡關 WSJ：習近平施壓、憂衝擊川普4月訪中

美對台軍售卡關 WSJ：習近平施壓、憂衝擊川普4月訪中
美貿易代表署：美台簽署貿易協定 獲農牧產業界領袖讚許

美貿易代表署：美台簽署貿易協定 獲農牧產業界領袖讚許
歐洲首架航班飛抵委內瑞拉 自馬杜洛遭推翻以來首見

歐洲首架航班飛抵委內瑞拉 自馬杜洛遭推翻以來首見
高盛分析：川普第二任期限縮政策下 美淨移民人數減少80%

高盛分析：川普第二任期限縮政策下 美淨移民人數減少80%
川普承認與習近平談對台軍售 議員批違反政策與「六項保證」

川普承認與習近平談對台軍售 議員批違反政策與「六項保證」

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06
爾灣市一間超市近日發現摻有白色粉末的偽造鈔票，2名員工在接觸後出現頭暈症狀送醫檢查。圖為示意圖。(取材自Pexels╱Jonathan Borba攝影）

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

2026-02-12 18:11
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
聯合航空爆重大疏失。(路透)

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

2026-02-13 14:07

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜
冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」

冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」