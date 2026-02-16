華婦撞死一家四口免坐牢？又被指脫產數百萬避賠償

我的頻道

洛杉磯訊
舊金山80歲華婦Mary Fong Lau因在2024年駕車撞死一家四口。死者家屬質疑Mary Fong Lau轉移財產，可能是為避免未來民事訴訟中的賠償責任。圖片為案發後居民自發為死者追悼。（本報檔案照，記者王子涵╱攝影）
舊金山80歲華婦Mary Fong Lau因在2024年駕車撞死一家四口。死者家屬質疑Mary Fong Lau轉移財產，可能是為避免未來民事訴訟中的賠償責任。圖片為案發後居民自發為死者追悼。（本報檔案照，記者王子涵╱攝影）

舊金山一名80歲華裔婦人劉方瑪麗（Mary Fong Lau，音譯）因在2024年駕車撞死一家四口而面臨重罪過失殺人指控。該案因造成重大傷亡並可能不判監禁，引發社會關注。又有媒體曝出劉方瑪麗可能通過轉移數百萬資產，以逃避賠償。

綜合舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）和KTLA電視台的報導，最新披露的情況顯示，車禍發生後，劉方瑪麗將名下價值數百萬美元的不動產轉入新成立的有限責任公司（LLC），並出售部分房產給第三方，包括其女婿。死者家屬質疑，此舉可能是為避免未來民事訴訟中的賠償責任。

據報道，這起事故發生於2024年3月16日，劉方瑪麗當時駕駛賓士（Mercedes-Benz）SUV，在舊金山西門區（West Portal）附近的Ulloa街逆向行駛，車速高達約70英里（約113公里）每小時。車輛衝上人行道後撞上建築物，並在Muni地鐵West Portal車站入口附近，撞上正在候車的奧洛維拉（Diego Cardoso de Oliveira）一家四口。

事故造成40歲的奧洛維拉、38歲的妻子Matilde Moncada Ramos Pinto，以及兩人1歲的兒子當場身亡；另一名2個月大的嬰兒則在加護病房搶救4天後不治。據報導，事發當時，一家人正準備搭車前往舊金山動物園。

紀錄顯示，死者成年家屬已於2024年7月提出民事訴訟，並於2025年5月再次提告，尋求相關損害賠償。

2026年2月13日，劉方瑪麗將原先的「無罪」答辯改為「不抗辯（no-contest plea）」。不抗辯意味著當事人放棄進入陪審團庭審的權利，由法官直接判刑。舊金山高等法院法官陳啟煌（Bruce Chan）表示，考量其年齡、無犯罪紀錄及悔意等因素，預計不會判處監禁，可能為2至3年緩刑，期間不得駕車，最終量刑將在後續聽證會中確認。

檢方對劉方瑪麗選擇「不抗辯」而非認罪表示反對，並對法官表明不打算判處居家監禁或社區服務的立場提出異議。

在聽證會上，奧洛維拉的妹妹丹妮絲（Denise Oliveira）向法官表示：「我們感覺自己沒有任何權利，整個過程讓人深感不被尊重，也不像是正義的體現。」

案件後續量刑結果與相關民事訴訟進展，仍受到外界關注。

舊金山 地鐵 華裔

