南加春節期間迎降雨、雪 伴有大風

南加州春節期間將迎來降雨和降雪，並伴有大風。（路透）

南加 州春節期間將迎來強風暴系統，氣象單位已對多處山區發布冬季風暴警告，預計將帶來大雪、強風及低能見度等危險天氣，相關影響恐持續至周中。

根據國家氣象局（NWS），此次風暴系統預計將給南加州 沿岸與山谷地區帶來2至4英寸降雨。山區和山腳地帶將有4至8英寸降雨。氣象局表示，風暴自15日晚到來，在16日（周一）帶來最多降雨。南加州地區的聖塔芭芭拉縣、洛杉磯 縣、范杜拉（Ventura）縣、聖路易斯奧比斯波市（San Luis Obispo）都將迎來降雨。南加部分地區在17、18日降雨還將持續，預計降雨還將伴隨每小時60英里的風速。

此外，因暴風雨期間恐引發土石流與泥流風險，寶馬山（Palisades）燒災區、Sunset燒災區及Hurst燒災區將自15日晚9時起至17日上午9時實施撤離警告。

此外，氣象局還對山區發布暴雪警告。此次警告涵蓋東聖蓋博山脈與范杜拉縣北部山區，警告時間自16日上午6時起至19日上午9時。期間預估不同海拔地區降雪量有差異，海拔3500至4500英尺地區可能降雪約4英寸；4500至6000英尺地區預估降雪6至12英寸；而6000英尺以上地區降雪量則可能達1至2英尺。

氣象單位指出，風暴期間陣風最高可達每小時70英里，恐造成吹雪現象，使部分地區能見度降至四分之一英里以下。道路狀況亦可能因積雪與結冰變得濕滑危險，尤其在橋樑及山區隘口恐影響通行安全，在降雪較劇烈時，交通甚至可能全面受阻。

除上述區域外，聖伯納汀諾縣山區與河濱縣山區同樣發布冬季風暴警告，預期將出現多波降雪與強風天氣。氣象專家表示，這次風暴為目前本季最顯著的山區天氣事件之一，整體天氣系統除影響高山地區外，也將為南加州低海拔區域帶來降雨。

面對即將到來的惡劣天氣，洛杉磯市府已啟動防災準備工作。市長貝斯（Karen Bass）表示，第一線救援人員、公共工程團隊及市府相關單位正協調資源，預防豪雨與強風可能帶來的災害。

官員呼籲居民密切關注天氣動態，並透過NotifyLA註冊接收即時警報資訊，同時避免在天候惡劣期間進行非必要的山區活動，以確保人身安全。