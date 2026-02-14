我的頻道

涉國安？猶他州強制中資公司出售逾500畝土地

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

聖地牙哥訊
聖地牙哥居民高萍（Ping「Jenny」Gao，譯音 ）因從三家投資公司挪用資金超過850萬美元，被判5年3個月監禁。圖為示意圖，非涉案人。（Chatgpt製作）
司法部（DOJ）13日宣布，聖地牙哥居民高萍（Ping「Jenny」Gao，譯音 ）因從三家投資公司挪用資金超過850萬美元，「大肆揮霍」並洗錢，包括購買價值290萬美元豪宅，及價值16萬美元的保時捷，被判處5年3個月監禁。被告甚至在民事法官下令不得動用資金後，仍有超過300次的金融交易。

據聖地牙哥聯合論壇報報導，除監禁外，被告還被法院命令支付329萬5000美元賠償金。

檢方指出，高萍盜款行為被發現後，她的雇主立刻在聖地牙哥高等法院（San Diego Superior Court）提起民事訴訟。檢察官表示，高萍沒有承認過錯，反而在辯護過程中多次作偽證，指原告雇主涉欺詐，她謊稱其轉帳行為，得到中國公司實際所有人的授權，並稱提告她的人是「冒名頂替者」。

檢方稱，為支持這項虛假辯護，高萍將超過10萬美元的挪用資金，支付給中國境內人員，用以製作虛假文件、偽造證據。並將這些偽造的證據提交給法院，以反對不得動用爭議錢款的禁令動議。

儘管主持該民事審判的法官未採信高萍的說法，並下令在民事案件結束前，高萍不得支出、轉移或以其他方式處置爭議錢款。但檢方表示，高萍違反法官命令超過300次，進行多筆金融交易，包括向香港一個銀行帳戶電匯160萬美元。

檢察官在量刑文件中指出，被告試圖從雇主竊取超過2300萬美元，其中至少1370萬美元在她轉移至新的銀行帳戶前，已被民事法官透過臨時禁令凍結。

被告辯護律師斯爾多夫（David Silldorf） 在量刑文件中稱，雖然被告「明白自己的行為是錯誤的」，但她認為這些行為源於雇主盜用她的身分，以及盜用她母親與多名女性的身分，並用為其他詐騙計畫的一部分。

律師在文件中寫道，公司負責人會利用員工的個人身分資料，以她們的名義開設銀行帳戶，並透過這些以女性名義成立的空殼公司，將數百萬美元從中國匯入美國，再轉往其他國家。

檢察官Patrick Swan在法庭上駁斥這種說法，並表示，如果雇主本身從事詐騙，就不會對被告提起訴訟並聯繫聯邦調查局（FBI），讓自己接受調查與審視。

辯護律師也在文件中指出，被告在民事訴訟期間的行為，受到其律師影響，稱該律師「多次鼓勵她做出錯誤決定」，並「建議她從事導致她在民事審判中被裁定藐視法庭的行為」。

聖地牙哥 詐騙 司法部

上一則

涉國安？猶他州強制中資公司出售逾500畝土地

