我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不訂最便宜房型 5招讓旅館免費升等高機率實現

美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

駐洛台北經文處長紀欽耀將卸任 馬博元接棒

記者謝雨珊、張庭瑜／洛杉磯即時報導
紀欽耀在駐洛杉磯經濟文化辦事處擔任處長期間，完成新館「事事如意大樓」的遷建工程，為辦事處留下重要里程碑。（記者謝雨珊／攝影）
紀欽耀在駐洛杉磯經濟文化辦事處擔任處長期間，完成新館「事事如意大樓」的遷建工程，為辦事處留下重要里程碑。（記者謝雨珊／攝影）

洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀在2023年1月31日抵達洛杉磯履新，任期約三年後，即將調任駐貝里斯大使。新任處長將由現任駐歐盟兼駐比利時代表處副代表馬博元接任。知情人士透露，相關調令已經於日前發函，通常調令公布後，約兩個月正式生效。

根據維基百科資料，馬博元1975年出生，2024年就任駐歐盟兼駐比利時代表處副代表。根據自由時報報導，他2009年在美國華府負責與民主黨聯繫，歐巴馬剛上任，馬博元工作繁忙，常高燒不退，全身瘀血、嘴唇滲血，他誤以為「火氣大」，堅守崗位完成民主黨各州主席到台灣訪問的任務，就醫當天竟被告知罹患血癌，還收到病危通知。

馬博元對自由時報說，當時妻子剛懷第二胎，自己則歷經四輪化療，邊工作邊化療，真有點「魯莽」，差點賠上小命。兒時立志當棒球國手的馬博元說，他國外交官天生就坐在談判桌上，台灣卻要花很大力氣才能上桌，但他認為台灣的國際地位其實很高。外交工作最吸引他的是：「你就坐在重大歷史事件的第一排，看它發生，甚至參與其中！」

馬博元畢業於國立政治大學外交系、外交研究所碩士，曾任中華民國外交部北美司科長、駐美國台北經濟文化代表處政治組副組長、領務組副組長、及外交部北美司副司長等職務。他曾獲中華民國政府表揚，榮獲行政院模範公務員及全國青年獎章。

知情人士表示，與紀欽耀處長相處合作起來，能感受到他的溫暖與支持。他對僑社僑胞了解深入，樂於提供指導與建議，且態度親切、平易近人，令大家非常感激。許多僑胞對他的評價都非常正面，認為他此次升任，只是換個崗位繼續為台灣努力。憑藉其豐富經驗與專業能力，相信他的外交工作將持續推展並取得佳績。知情人士也期待新任處長的到來。

紀欽耀擁有豐富的外交背景，曾任駐邁阿密辦事處長，專注拓展南加州、亞利桑納州及新墨西哥州的經貿與僑務事務。在駐洛杉磯台北經濟文化辦事處任職期間，他成功完成新館「事事如意大樓」的遷建工程，為辦事處留下重要里程碑。

駐歐盟副代表馬博元夫妻在2024年比利時的布魯塞爾國慶酒會上共同領唱國歌。（中央...
駐歐盟副代表馬博元夫妻在2024年比利時的布魯塞爾國慶酒會上共同領唱國歌。（中央社）

世界日報 陪您半世紀

洛杉磯 中華民國 民主黨

上一則

南加知名公園 百萬建廁所 引浪費公帑質疑

延伸閱讀

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
大華超市3死車禍 92歲肇事婦禁駕 要與DMV面談

大華超市3死車禍 92歲肇事婦禁駕 要與DMV面談
經文盃高球賽30周年3月30日開打 一桿進洞送機票

經文盃高球賽30周年3月30日開打 一桿進洞送機票
天普警分局表揚去年傑出警務人員

天普警分局表揚去年傑出警務人員
大文行酒業 北美推多款新春酒類方案

大文行酒業 北美推多款新春酒類方案
法鼓山洛杉磯道場 2.15親子心靈環保開課 小班制免費 名額有限

法鼓山洛杉磯道場 2.15親子心靈環保開課 小班制免費 名額有限

熱門新聞

一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
佛羅里達州華人女性Hong Zeng，涉嫌向臥底警員提出以金錢交換性行為，遭逮捕。（Charlotte County Sheriff's Office）

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

2026-02-09 16:16
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為有民眾在現場擁抱哭泣。（美聯社）

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

2026-02-06 20:22
加州、華盛頓州富人正湧入拉斯維加斯亨德森。(谷歌地圖)

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

2026-02-10 21:59
加州一項擬議讓60歲以上自住房屋主免繳房產稅提案，已獲州務卿核准進入連署階段，最快可於今年11月交付選民公投。（路透）

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

2026-02-10 14:00

超人氣

更多 >
好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
4生肖春季運勢走上坡 屬雞職場受重用、他貴人運走強

4生肖春季運勢走上坡 屬雞職場受重用、他貴人運走強