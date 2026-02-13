駐洛台北經文處長紀欽耀將卸任 馬博元接棒

紀欽耀在駐洛杉磯經濟文化辦事處擔任處長期間，完成新館「事事如意大樓」的遷建工程，為辦事處留下重要里程碑。（記者謝雨珊／攝影）

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處處長紀欽耀在2023年1月31日抵達洛杉磯履新，任期約三年後，即將調任駐貝里斯大使。新任處長將由現任駐歐盟兼駐比利時代表處副代表馬博元接任。知情人士透露，相關調令已經於日前發函，通常調令公布後，約兩個月正式生效。

根據維基百科資料，馬博元1975年出生，2024年就任駐歐盟兼駐比利時代表處副代表。根據自由時報報導，他2009年在美國華府負責與民主黨 聯繫，歐巴馬剛上任，馬博元工作繁忙，常高燒不退，全身瘀血、嘴唇滲血，他誤以為「火氣大」，堅守崗位完成民主黨各州主席到台灣訪問的任務，就醫當天竟被告知罹患血癌，還收到病危通知。

馬博元對自由時報說，當時妻子剛懷第二胎，自己則歷經四輪化療，邊工作邊化療，真有點「魯莽」，差點賠上小命。兒時立志當棒球國手的馬博元說，他國外交官天生就坐在談判桌上，台灣卻要花很大力氣才能上桌，但他認為台灣的國際地位其實很高。外交工作最吸引他的是：「你就坐在重大歷史事件的第一排，看它發生，甚至參與其中！」

馬博元畢業於國立政治大學外交系、外交研究所碩士，曾任中華民國 外交部北美司科長、駐美國台北經濟文化代表處政治組副組長、領務組副組長、及外交部北美司副司長等職務。他曾獲中華民國政府表揚，榮獲行政院模範公務員及全國青年獎章。

知情人士表示，與紀欽耀處長相處合作起來，能感受到他的溫暖與支持。他對僑社僑胞了解深入，樂於提供指導與建議，且態度親切、平易近人，令大家非常感激。許多僑胞對他的評價都非常正面，認為他此次升任，只是換個崗位繼續為台灣努力。憑藉其豐富經驗與專業能力，相信他的外交工作將持續推展並取得佳績。知情人士也期待新任處長的到來。