前軟銀亞裔高管斥資逾億 押注聖地牙哥辦公市場復甦

聖地牙哥訊
前軟銀（SoftBank）高層主管、科技投資人Eric Gan近日投資超過1億美元，收購聖地牙哥市中心兩棟指標性辦公大樓。圖為其中之一的「第一哥倫比亞廣場」（1 Columbia Place）。（取自谷歌地圖）
前軟銀（SoftBank）高層主管、科技投資人Eric Gan近日投資超過1億美元，收購聖地牙哥市中心兩棟指標性辦公大樓。圖為其中之一的「第一哥倫比亞廣場」（1 Columbia Place）。（取自谷歌地圖）

前軟銀（SoftBank）高管、科技投資人甘艾瑞克（Eric Gan）近日以超1億美元的價格，收購聖地牙哥市中心兩棟辦公大樓，展現對市中心經濟復甦的高度信心，並期望透過長期投資，重新活絡市區辦公市場。

據聖地牙哥聯合論壇報報導，甘艾瑞克家族辦公室掌控的Ganmi Corporation相關企業、新成立的不動產管理公司Golden Columbia LLC日前完成交易，買下聖地牙哥市區西A街401號的「第一哥倫比亞廣場」（1 Columbia Place）以及哥倫比亞街1230號的「第二哥倫比亞廣場」（2 Columbia Place），總成交金額約1億3050萬美元。

甘艾瑞克向聖地牙哥聯合論壇報表示，此次投資的核心目標並非短期獲利，而是希望吸引員工重返市中心辦公，進一步帶動企業進駐，全面振興聖地牙哥市中心經濟。

第一哥倫比亞廣場建於1982年，樓高27層，是市中心天際線中極具辨識度的地標建築，以階梯式外觀設計聞名，距離小義大利區僅一個街區，總面積約55萬6943平方英尺，設有中庭大廳、升級健身房、租戶交誼空間及可俯瞰聖地牙哥灣的露台。目前主要租戶包括AECOM、Calpine Energy Solutions及美國國務院，一樓則設有知名甜甜圈店Donut Bar。

街對面的第二哥倫比亞廣場樓高12層，建於1990年，並於2019年完成翻新，總面積約15萬680平方英尺，租戶以律師事務所及顧問公司為主，多數承租單位面積在6000平方英尺以下。

根據不動產資料平台CoStar，交易完成時，第一哥倫比亞廣場出租率約75%，第二哥倫比亞廣場約65%。甘艾瑞克表示，他看好這兩棟大樓緊鄰小義大利區，周邊擁有飯店、大眾運輸、即將開幕的Whole Foods超市，且距離聖地牙哥國際機場不遠，是吸引企業與人才的重要優勢。

前軟銀（SoftBank）高層主管、科技投資人Eric Gan近日投資超過1億美...
前軟銀（SoftBank）高層主管、科技投資人Eric Gan近日投資超過1億美元，收購聖地牙哥市中心兩棟指標性辦公大樓。圖為其收購的「第二哥倫比亞廣場」（2 Columbia Place）。（取自谷歌地圖）

