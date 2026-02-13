MLB響尾蛇卡仔手部鉤狀骨受傷動刀 確定缺席經典賽

我的頻道

編譯組

美國大聯盟亞利桑納響尾蛇2月11日傳出震撼消息。根據《ESPN》報導，主力外野手卡洛爾（Corbin Carroll）因右手鉤狀骨骨折，將接受手術治療，確定無法代表美國隊參加2026年世界棒球經典賽，也可能影響新球季初期出賽。

消息指出，卡洛爾是在春訓進行實戰打擊練習（Live BP）時受傷。經檢查確認為右手鉤狀骨骨折。鉤狀骨位於手掌小指側，對於打者揮棒力量與控制相當關鍵。過去不少打者曾因相同傷勢開刀治療，復原時間通常約6至8週，但實際恢復打擊狀況仍需時間調整。

現年25歲的卡洛爾近年迅速崛起，是響尾蛇打線核心人物之一。他以速度與長打能力兼具著稱，曾奪下國聯新人王，並多次入選明星賽。同時卡洛爾是台美混血的球員，父親是美國人，母親是台灣人，曾一度備受台灣球迷期盼能替台灣出戰經典賽，網路上更是為他起了「卡仔」的台式綽號，可惜最後卡洛爾選擇接受美國隊的邀請，婉拒台灣的邀約。上季他繳出亮眼成績，不僅全壘打與盜壘數字兼備，也在攻守兩端展現全面影響力，是球隊不可或缺的關鍵戰力。

卡洛爾原本已入選美國隊星光熠熠的經典賽名單，外界期待他與多名球星攜手出征。不料卻在春訓階段發生意外，只能專心養傷。這對美國隊而言是戰力折損，對響尾蛇更是一記警鐘。畢竟春訓與經典賽時程重疊，主力球員負荷增加，傷兵風險也相對提高。

響尾蛇總教練洛弗洛（Torey Lovullo）表示，球隊將全力協助卡洛爾復健，並以長遠健康為優先考量。雖然開季是否趕得上仍未定案，但醫療團隊對恢復狀況抱持審慎樂觀態度。

卡洛爾缺陣期間，響尾蛇勢必調整外野配置，可能由其他年輕球員或替補頂上空缺。不過要完全填補他的攻擊輸出與場上影響力並不容易。

對球迷而言，這起傷勢再度提醒春訓並非單純熱身階段，而是充滿變數的關鍵時期。隨著經典賽即將開打，各隊如何在國際賽榮耀與母隊戰力之間取得平衡，將成為2026年球季的重要觀察焦點。

經典賽

