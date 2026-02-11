洛杉磯至少180中國移民被ICE逮捕 這些地方抓最多

僅去年上半年，至少就有180名中國移民被ICE逮捕。圖為ICE逮捕的中國籍移民。（取自HSI Los Angeles X）

洛杉磯 縣日前發布新報告，深入分析聯邦移民 執法對該地區造成的影響，並指出全縣範圍內受影響最嚴重的地區郵編是91402。數據顯示，僅去年上半年，至少就有180名中國籍移民被移民暨海關執法局（ICE ）逮捕。

據LAist等媒體報導 ，這份由洛縣經濟機會部和洛縣經濟發展公司聯合發布的分析報告，確定受ICE打擊最嚴重的社區，並指出這些社區的經濟基礎更為脆弱。研究人員指出，該縣受影響最嚴重的郵編區域是91402，該區域涵蓋聖費南度谷（San Fernando Valley）的Mission Hills、Panorama City和North Hills三個社區。

其中一份報告顯示，2025年1月至7月期間，被ICE抓捕的人員當中，墨西哥籍人數最多，共1311人，占比42%。180名來自中國的移民被捕，占總人數6%，位第五名。被捕人數排前10的，基本都來自北美洲、亞洲和南美洲的其他國家。根據去年12月公布的數據，自去年6月以來，國土安全部已在洛杉磯地區拘留超過1萬人，報告沒有顯示，其中有多少中國移民。強硬的驅逐行動正在改變洛杉磯縣的日常生活，該地近五分之一的人口是無證移民、或與無證移民共同生活的居民。

研究人員指出，受影響最大的10個郵編區域，主要位工薪階級聚居的移民社區，包括Bell、Pico Rivera、以及洛杉磯東南部。研究人員利用縣就業數據分析發現，這些郵編區域的製造業、零售業從業占比較高；與其他地區相比，這些社區的企業平均員工人數更少，薪資也更低。報告指出，這些數據表明，面臨高移民執法力度的地區，與其他地區存在差異，經濟上更加脆弱。

這份由縣政委員會委託撰寫的報告還發現，自去年ICE在洛杉磯縣加強執法以來，全縣許多小型企業都遭受收入和客戶流失的損失。研究人員對超過200家小企業進行問卷調查，大多數受訪企業員工不足10人，主要集中在餐飲、零售、專業或個人服務以及制造業。

82%的受訪者表示，受到移民執法的負面影響；約一半受訪者表示失去固定顧客，客流量減少或日銷售額下降；約四分之一受訪者表示，由於擔憂移民執法，選擇暫時關閉店鋪。許多受訪商家表示，恐懼氣氛導致人們待在家中，並完全避開某些場所。

據最新估計，洛縣有近95萬無證移民，他們創造近2400億美元的經濟產出，約占全縣經濟活動總量的17%。