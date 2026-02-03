買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

我的頻道

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
在加州房產交易中，有三個主要退出條款，保障買賣方避免更大損失。圖為房屋示意圖。（記者啟鉻／攝影）
在加州房產交易中，有三個主要退出條款，保障買賣方避免更大損失。圖為房屋示意圖。（記者啟鉻／攝影）

華人新移民在美購房，交易中附帶的「退出條款」（Contingencies）可善加利用。在加州，正是這些附加條款提供保護，使得買賣雙方有權取消交易或重新協商條件。律師李紅表示，部分房產經紀之所以不願意告知有退出條款，主要是想儘快完成交易。對買方來說，若充分了解這些條款，可避免部分突發狀況導致的金錢損失。

李紅表示，部分初來美國的華人，鮮少了解在房地產交易中的三個「退出條款」。即使有的買家詢問地產經紀「我還有機會退出嗎？」也可能因為該經紀急於完成交易獲得佣金，而不給出明確答案。

李紅解釋，在房產交易合約上，通常有三個有條件退出的條款。就是在特定情況下，允許買方取消購屋合約而不損失押金。他們是以下三項：

貸款條件（Loan Contingency）。對多數買方而言，房屋交易需貸款部分資金。如果買方無法成功取得銀行貸款，這個條款就允許他們合法退出交易。保護買方在沒有資金來源的情況下被迫購屋，避免巨大的經濟風險。

房屋檢查條件（Inspection Contingency）。簽約後，買方通常會安排專業驗房師（Home inspector）對房屋進行檢查，包括屋頂、管線、結構及可能的白蟻或霉菌問題。透過這個條款，買方可以要求賣方修繕，或在修繕無法達成共識時退出交易。這使得買方不會因隱藏的房屋問題而蒙受損失。

估價條件（Appraisal Contingency）。即便買方能取得貸款，也可能遇到銀行對房屋估價低於成交價格的情況。銀行通常只會按估價額提供貸款，超出的部分需買方自掏腰包。如果買方不願意承擔這部分額外成本，估價條件就允許他們退出交易，保留押金。

李紅指出，以房屋檢查為例，居住北加州的一對台僑年長華人夫婦，希望到南加州安度晚年。老夫婦看好蒙特利公園市的一棟獨立屋。他們遇到的一位地產經紀也來自台灣，一聊感覺很親切，也很相信這位地產經紀。於是在房屋交易中就忽略房屋檢查環節，一切都很依賴地產經紀說詞。

等到所有房屋過戶文件完成，才發現這棟建築內存在很多問題，與提供的物業圖片差別很大，存在問題包括樓梯板破損、屋頂有黴菌等。此時老夫婦才在親友提醒下，請專業公司做房屋檢查。但是，由於過戶文件已經結束，即使有房屋檢查報告，也起不到保護買方免受損失的作用。只能通過法律途徑解決，提告是否存在欺詐及隱匿事實。

李紅提醒，在加州房地產交易中，退出條款是買方的重要保障。這些條款讓買方能在遇到不可預期的問題時，有機會安全退出交易，而不損失金錢或避免更大損失。雖然合約中可能包含各種附加條款，但通常以上所說的三個最主要條款，也是最常用的退出條款，幾乎每筆房產交易都會用到。因此華人購屋，完成過戶前一定要向地產經紀詢問詳情，或請教專業人士對房產交易合約詳細解讀，切勿急於求成。

