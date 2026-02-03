我的頻道

綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普不歡迎移民追求美國夢

台奶茶UG Tea南加店挺過整改風波 回歸首日賣2400杯

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

記者邵敏／洛杉磯即時報導
每隻大肉蟹約兩磅，可嘗試各種吃法。（記者邵敏／攝影）
正值大肉蟹捕撈季節，南加華人超市螃蟹大減價，從此前的每磅十幾美元，降價到7.99元、8.99元，有些地方低至5、6美元。華人爭相搶購螃蟹，有人一次買十多只，稱這個季節的螃蟹最肥美，一定要吃過癮。

最近不少南加華人分享「吃螃蟹的季節到了」。洛杉磯縣亞凱迪亞大華超市的工作人員表示，該超市螃蟹價格近日為每磅7.99至8.99美元，並指出每逢周末顧客都會排長隊購買，有人一次買十幾只螃蟹，「現在是吃大肉蟹最好的時間。」工作人員指出，如今是每年螃蟹最便宜的時候，三年前這個季節曾低至每磅5.99美元，但這樣的價格最近幾年沒有再出現過。

記者隨訪聖蓋博地區大華、大中華等幾家超市，發現很多顧客的購物車中都有大肉蟹。華人張太太在買螃蟹的隊伍中，她說每年春節前後都是大肉蟹最便宜的時候，「我已經連續幾天買遊水肉蟹，換各種做法吃過癮，清蒸保持鮮美原味，蔥姜炒是家鄉口味，還可以做香辣蟹。」張女士一家來自中國南方，最喜歡吃螃蟹，她表示此前價格每磅15、16美元，現在相當於半價出售，「每隻大肉蟹約兩磅，一人吃一個足夠。」

Jason李帶著孩子一起買螃蟹，他指出，現在的螃蟹隨便讓店員幫忙挑，每個都超鮮美，「我感覺比以前貴時買的螃蟹都要好吃，很多蟹黃，個個都很生猛。」

羅斯密（Rosemead）居民高小姐分享，夏威夷超市肉蟹最近也在熱賣中，每磅價格7.99美元左右。從小在美國長大的兒子嫌吃螃蟹麻煩，高女士花心思摳出螃蟹肉熬粥喝，「兒子特別喜歡這種吃法，我們自己蒸著吃原味，或者做香辣蟹，超入味。」高女士還推薦石蟹，她認為比肉蟹更鮮，常年價格便宜，就是蟹殼硬，比較難處理。

很多華人網友在社群媒體上分享購買大肉蟹的經歷。有人稱拉斯維加斯Hmart大肉蟹特價每磅6.75元，原價17.99元，引來人們瘋狂排隊搶購；也有人稱爾灣的超市，螃蟹每磅6.75元，「滿滿的全是肉。」有些人更是曬出螃蟹每磅5.99、3.99美元的低價，不過，實際價格以各家超市現場標價為準。加州大肉蟹價格便宜，是目前的普遍現狀，讓其他州華人「羨慕、嫉妒、恨」，並稱自己所在地方螃蟹一如既往的貴。

隨著加州肉蟹捕撈季節進入高峰，市場價格出現明顯下降趨勢。據SeafoodSource報導，由於加州沿海地區最近大範圍開放商業捕撈區段，螃蟹捕獲量增加，使得供應端壓力減緩，進一步推低市場價格。

一些報導指出，大肉蟹捕撈季節基本每年都在秋末到冬季，通常延續到華人春節前後，捕撈季長度根據天氣、海洋環境和安全檢測等有所調整。因為捕撈季接近結束，有時漁民會加速捕撈，市場供應量增加，也可能出現價格波動。秋末至冬季氣溫低、水溫下降，是大肉蟹活性高、肉質最好的時期，通常蟹肉飽滿，口感最佳，是吃蟹的傳統好時機。

華人超市螃蟹每磅降價到7.99元、8.99美元。（記者邵敏／攝影）
超市工作人員正在撈螃蟹。（記者邵敏／攝影）
這個季節的螃蟹最肥美，華人表示要吃過癮。（記者邵敏／攝影）
