Waymo無人駕駛車 撞到小學生

快訊

【洛杉磯訊】
Waymo自動駕駛車輛近日在聖塔莫尼卡市撞到一名小學生。（示意圖，美聯社）
Waymo自動駕駛車輛近日在聖塔莫尼卡市撞到一名小學生。（示意圖，美聯社）

自動駕駛計程車Waymo證實，23日在加州聖塔蒙尼卡（Santa Monica）一所小學附近，有Waymo車撞到兒童。

Waymo已將此事件通報給美國國家公路交通安全管理局（NHTSA），並向該機構表示，該兒童僅受到輕傷。NHTSA已對事故展開調查，Waymo也在其部落格文章中表示，將在整個調查過程中「全力配合」。

事故發生在距離一所小學的兩個街區範圍內，時間正值上午的一般接送時段。當時現場還有其他孩童、一名交通指揮員，以及數輛違規併排停放的車輛。

Waymo向NHTSA表示，該兒童是從一輛併排停放的SUV後方突然跑到馬路上，並在車輛朝學校方向行駛時被撞到。

Waymo指出：「Waymo Driver立即大力煞車，將車速從約每小時17英里降低至接觸前的6英里以下。作為比較，我們經過「同儕審查（peer-reviewed）」的模型顯示，在相同情況下，一名全神貫注的人類駕駛會以約每小時14英里的速度與行人發生接觸。」

根據Waymo說法，該兒童在事故後立刻站起，並自行走到人行道。

Waymo公司隨即撥打911，車輛則保持停止狀態，之後移至路旁，並一直停留到執法人員允許其離開現場為止。

NHTSA正調查「Waymo自動駕駛車輛是否在靠近小學，以及有年幼行人與其他潛在弱勢用路人的情況下，採取適當的謹慎措施」。該機構也將調查Waymo的「撞擊後應對行為」。

除這起事件，1月25日上午約11時，洛杉磯市道奇球場附近Lilac Place的1200號街區也發生一起Waymo車撞擊事件。根據KTLA5獲得的視頻，當天清晨，一輛Waymo在狹窄的街道上失控，撞上多輛停放的汽車，差點撞到站在附近的一家人，並讓當地居民不得不面對車輛損壞與保險理賠問題。

此外，全國範圍內，Waymo正面臨兩項針對其自動駕駛計程車非法超越校車的調查。根據路透社報導，NHTSA於去年10月在喬治亞州亞特蘭大首次接獲相關通報後便展開調查；而美國國家運輸安全委員會（NTSB）也在上周另行啟動調查，此前德州奧斯汀約通報20起類似事件。

Waymo 加州 德州

