我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府若周末停擺國稅局經費恐斷 影響報稅和退稅？

哥倫比亞小飛機墜毀釀15死 國會議員與候選人罹難

涉殺妻+縱火掩罪 華男炫耀容易找女人 出軌被兒抓包

記者王若然／洛杉磯即時報導
位於聖瑪利諾的，案件發生的住宅。（取自谷歌地圖）
位於聖瑪利諾的，案件發生的住宅。（取自谷歌地圖）

南加州華人聚居的富裕城市聖瑪利諾，2025年1月6日發生火災命案；涉案的賴尹（Yoon Lai，亦名Kevin Lai，音譯）今年1月27日對謀殺妻子、縱火等指控不認罪。法庭公開文件顯示，受害者高艾琳（Irene Gaw-Lai，音譯）的友人作證，賴尹曾向她炫耀可以很容易找到女人，並展示相關女人的照片。而賴尹的兒子，也曾發現父親的涉出軌短信。

在13日的審前聽證會上，法官判決賴尹不得保釋。法官同意檢方在原謀殺指控上，添加兩個特別情況：為錢謀殺以及佯裝伺機謀殺（murder while lying in wait）。法官在聽取檢方幾名關鍵證人的證詞後，認為有「足夠證據」支撐本案進入陪審團審理（trial）。

賴尹將在2月9日過堂，進行保釋聽證會。他此前以225萬美元保釋在外，但13日的審前聽證會中，法官命其不得保釋。根據城市新聞網，賴尹的辯護律師近日換成Michael Kraut。

嫌犯手機露餡 兩兒發現父出軌

洛杉磯高等法院的公開資料顯示，在審前聽證會上，負責本案的洛杉磯縣凶案組探員Lugo在檢察官的問詢下表示，曾經與賴尹與高艾琳的兩個兒子聊過賴尹出軌的事。他們的兩個兒子均為青少年。探員表示，「他們告知，知道Kevin（賴尹）出軌。」檢方詢問，「他們怎麼知道的？」探員表示，2024年夏天7或8月間，他們一家人駕車出行。賴尹的手機掉到車後座，當時手機還開著信息頁面，兒子注意到，父親與另一人的對話有親吻表情符號（emoji），且有許多中文字。兒子當即拍下照片，並給母親高艾琳看。探員表示，信息的另一方為一個女孩。

聽證會上，檢方另一證人劉女士，是死者高艾琳的生前好友。劉女士經常在家庭聚會中與賴尹和高艾琳見面。她表示，賴尹曾經向她抱怨，高艾琳沒有將他放在首位，稱高艾琳常把兒子和家庭排在第一。劉女士介紹，2024年間，賴尹向她炫耀，稱「像他這樣的男人」，很容易在約會軟體找到女人。賴尹還向劉女士展示，他的朋友向其發送女生照片稱，賴尹可以很容易找到這樣的女生。劉女士介紹，這些女生「以富有男性為目標。」該事件發生時，賴尹和高艾琳仍是婚姻關係。

此外，在高艾琳搬離住處後，賴尹曾向劉女士詢問離婚費用。劉女士向他透露離婚訴訟費，她說自己離婚花費20萬美元。賴尹表示，這是一筆很大的費用，高艾琳做的事（離婚）是在浪費錢。

2025年1月6日上午9時45分，消防員接報來到聖瑪利諾市洛蘭路（Lorain Road）2000號街區的一處住宅，在這裡發現56歲死者高艾琳，當場宣告不治，遺體有嚴重燒傷痕跡，她倒下的房屋為房子的休閒室，也有燒焦痕跡。賴尹約在案件發生後的六個月以涉嫌謀殺妻子，縱火被捕。

檢：嫌犯毆妻致死放火滅證

洛縣檢察官Habib Balian此前曾告訴洛縣高等法院法官Theresa McGonigle，調查發現賴尹將其妻子活活打死並企圖以放火燒房子來掩蓋罪行。檢方表示，兩人有「某些夫妻矛盾。」

法庭文件顯示，內分泌科醫師高艾琳在亞凱迪亞執業。賴尹則有自己的土木工程和土地測量公司，同時也買賣房產。兩人2002年結婚，但他們的婚姻很快就遭遇挑戰。婚後僅幾個月，高艾琳提出離婚，儘管到2008年他們的雙胞胎出生時，兩人似乎已經和好。2024年8月，高艾琳再次提出離婚申請，理由是雙方有不可調和的衝突。

法庭文件顯示，高艾琳在提出離婚申請時，也要求撤銷婚前協議。根據死者哥哥的聲明，她提出這項請求是因為他們擁有的幾處房產都登記在她丈夫名下，而根據2002年的婚前協議，這些房產仍將歸丈夫所有。

親戚們說，這對夫婦曾討論過和解，高艾琳提出和解的條件包括取消婚前協議、將所有房產加上她的名字，同時要求丈夫接受心理治療。她的哥哥一度擔心這些要求是否太多，但高艾琳當時表示，「他求我回來」。

法庭記錄顯示，婚前協議於2024年9月7日被撤銷，高艾琳的名字也被添加到聖瑪利諾房產的共同所有人名單中。

親戚們向法庭提供的聲明表示，儘管丈夫默許她的要求，高艾琳仍打算離婚。她曾告訴親戚們，她越來越擔心丈夫，尤其是兩人單獨相處時，她感到自己的安全受到威脅。而案發前，高艾琳已搬離聖瑪利諾的家，但經常會順路開車送雙胞胎去練習和參加活動。

聖瑪利諾 洛縣 洛杉磯

上一則

只因一通電話 華男揚言要「殺人、炸商店」

延伸閱讀

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
被爆代孕、當小三 張雨綺代言、綜藝喊卡

被爆代孕、當小三 張雨綺代言、綜藝喊卡
離婚4年罕見同框…黃曉明、Angelababy帶兒遊迪士尼 網喊「復合」

離婚4年罕見同框…黃曉明、Angelababy帶兒遊迪士尼 網喊「復合」
妻出軌懷孕欲離婚 癱瘓夫不同意 岳父來當官司代理人

妻出軌懷孕欲離婚 癱瘓夫不同意 岳父來當官司代理人
涉殺華女名醫妻縱火 外甥作證 華男再收監

涉殺華女名醫妻縱火 外甥作證 華男再收監
大義滅親？涉殺華女名醫妻縱火 外甥作證 華男再收監

大義滅親？涉殺華女名醫妻縱火 外甥作證 華男再收監

熱門新聞

南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35
健康專家建議，健康的普通人一天最多吃一個全蛋或兩個蛋白。（示意圖取自Pexels）

雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少

2026-01-22 21:24
女子在麥當勞餐廳等餐，遭遊民攻擊身亡。（示意圖取自Pexels）

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

2026-01-21 15:09

超人氣

更多 >
Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦