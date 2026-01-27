我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

義大利：冬奧維安不會看到美ICE街頭值勤

2025年加密洗錢820億美元 華語犯罪網絡崛起成主要推手

華男參與殺豬盤詐騙 比坐牢更慘的是…

【洛杉磯訊】
華男參與「殺豬盤」詐騙，被判4年監禁及2686萬美元賠償金。（示意圖取自Pexels）
華男參與「殺豬盤」詐騙，被判4年監禁及2686萬美元賠償金。（示意圖取自Pexels）

司法部27日宣布，中國籍男子、今年45歲的蘇景亮（Jingliang Su，音譯）27日因參與數位投資詐騙洗錢案，被判46個月聯邦監禁並支付超過2600萬的巨額賠償金。該案涉柬埔寨詐騙集團，向受害者詐取並洗錢超過3690萬美元。

蘇景亮由美國聯邦地方法官R. Gary Klausner判刑，同時被命令支付2686萬7242美元的賠償金。蘇景亮2025年6月認罪，承認一項共謀經營非法匯款業務的罪名，他自2024年12月起即被聯邦羈押。

聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）表示，新的投資機會聽起來或許很吸引人，但其背後往往隱藏黑暗面—吸引犯罪分子。在本案中，他們從受害者手中竊取並洗錢數千萬美元。感謝執法人員將被告繩之以法，也呼籲投資者保持警惕，防患於未然勝過事後補救。

根據法院文件，蘇景亮是國際犯罪網絡的一員，該網絡誘使美國受害者將資金轉入由其共犯控制的帳戶，隨後透過美國空殼公司、國際銀行帳戶及數位資產錢包進行洗錢。

詐騙流程始於海外共犯透過未經請求的社群媒體互動、電話、簡訊及線上交友平台接觸美國受害者，以建立信任。共犯隨後推銷虛假的數位資產投資，並架設仿冒的加密貨幣交易平台網站，誘使受害者透過假網站匯款投資。這種詐騙方式俗稱「殺豬盤。」

美國政府確認，本案共有174名美國受害者，損失資金超過3690萬美元。

目前已有八名共犯認罪，包括Jose Somarriba與何生生（ShengSheng He，音譯）。兩人皆承認共謀經營未經許可的匯款業務，分別被判51個月與36個月監禁。

自2020年以來，司法部刑事司電腦犯罪與智慧財產權組（CCIPS）已成功促成180多名網路犯罪分子定罪，並取得法院命令返還超過3.5億美元的受害者資金。

若您或認識的人是數位資產投資詐騙的受害者，請向IC3.gov提出通報。

詐騙集團 司法部 加密貨幣

上一則

美國看病時間長 費用貴？華人回台灣看病有這些福利

延伸閱讀

2025年加密洗錢820億美元 華語犯罪網絡崛起成主要推手

2025年加密洗錢820億美元 華語犯罪網絡崛起成主要推手
費城父遭ICE關5個月 選擇全家遣返玻利維亞

費城父遭ICE關5個月 選擇全家遣返玻利維亞
金融時報：美將對烏克蘭安全保證與割地掛鉤

金融時報：美將對烏克蘭安全保證與割地掛鉤
聯邦人員明州移民執法2死 共和黨州長參選人退選

聯邦人員明州移民執法2死 共和黨州長參選人退選
川普為何要對加拿大課100%關稅？克魯曼：與貿易無關

川普為何要對加拿大課100%關稅？克魯曼：與貿易無關
WSJ：美國最新國防戰略 緩和與解放軍關係

WSJ：美國最新國防戰略 緩和與解放軍關係

熱門新聞

南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35
健康專家建議，健康的普通人一天最多吃一個全蛋或兩個蛋白。（示意圖取自Pexels）

雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少

2026-01-22 21:24
女子在麥當勞餐廳等餐，遭遊民攻擊身亡。（示意圖取自Pexels）

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

2026-01-21 15:09

超人氣

更多 >
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
圖輯／這波冬季風暴低溫恐持續至2月 民眾剷雪苦不堪言

圖輯／這波冬季風暴低溫恐持續至2月 民眾剷雪苦不堪言
華人親睹ICE執法像「綁架」 每天出門帶護照「防身」

華人親睹ICE執法像「綁架」 每天出門帶護照「防身」
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲