華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
劉昕（左）常常回憶起與母親生前在一起的時光。（圖／劉昕提供）
劉昕（左）常常回憶起與母親生前在一起的時光。（圖／劉昕提供）

加州一位華人回顧陪伴百歲母親安享嵩壽、走完人生最後一程的心路歷程，從母親尚能自行行走、逐漸衰老，到臥床安養直至安詳辭世，每一個階段都需要不同的照顧方式與心理調適。她感慨，陪伴長輩走過晚年，最重要的是依據健康狀況調整照顧重心。然而，她心中始終放不下的，是未能完成母親生前希望回到中國山東老家看一看的心願，成為難以釋懷的歉疚。

劉昕來自台灣，現為南加州一所社區學院的教授。多年前，母親從台灣來美與她同住，她也自此肩負起照顧母親的責任，前後陪伴母親約15年。談及從母親尚能健康行走，到出現「斷崖式」衰老，再到臥床不起的照顧歷程，劉昕認為，子女在陪伴父母走過晚年，直至生命最後時光時，每一個階段都需採取不同、具針對性的照顧方式，唯有真正用心，才能不留太多遺憾。

劉昕表示，父母祖籍山東，早年隨國民政府遷至台灣，在當地並無其他親屬，育有她與弟妹共四子女。父母含辛茹苦將孩子們送往美國求學，待子女生活、工作逐漸安定後，也陸續來美團聚。身為長女的她，與父母同住並負責照料日常起居。父親因中風先於母親辭世，享嵩壽而終。她觀察到，長者在不同年齡階段，健康狀況會出現明顯變化，早期大約每10年是一個關卡；但進入高齡後，約每5年便可能出現一次顯著的健康下滑，因此子女應密切觀察父母身體變化，提前做好照顧準備。

她回憶，母親在90歲以前，記憶力仍相當好，不僅能清楚記得子女與親友的電話號碼，思路也十分清晰；然而短短五年間，狀況便明顯退化。母親原本一直能自行行走，即使步伐緩慢，也會使用助行車，但到90多歲時，某一天突然無法繼續站立行走，只能臥床接受照護。那段期間，母親逐漸不願與家人交談，情緒明顯低落，時常念叨已故親人，反覆表示不想拖累子女，對進食失去興趣，甚至頻繁出現昏迷。

為避免母親跌倒受傷，劉昕從母親來美同住之初，便在家中客廳、走廊與房間等容易滑倒的地方加裝扶手，並將門口台階改為緩坡，方便行走。她認為最需要注意的是洗浴安全，因為高齡長者一旦在浴室滑倒，極可能造成骨折或頭部重傷。多年來，她親自協助母親洗澡，在防滑與安全措施上格外謹慎，十餘年間未曾發生意外。因工作需要偶爾出差，則會聘請能說國語的短期看護照顧母親，每日費用超過200美元。

談到如何聘請有責任心的看護，劉昕表示，雖然可透過網路廣告尋找人選，但最可靠的方式，仍是透過親友推薦。因為熟人介紹的看護，其責任感與性格較容易掌握。由於照顧長者需要頻繁攙扶，體力較佳者更為合適。以目前行情看，若聘請住家看護、包吃包住，每月薪資至少需4000美元以上，另需視情況給予小費或紅包，費用差異則取決於工作內容與條件。

劉昕指出，趁著長者身體尚可時，子女應盡量多陪伴、多照顧、多創造相處時光，才不至於留下太多遺憾。一旦進入臥床甚至彌留階段，一般看護往往已無法應付，必須仰賴專業護理。她提到，美國紅藍卡（Medicare、Medicaid）提供臨終關懷服務，專業護理人員也會協助家屬判斷何時需要為長者準備後事，例如選擇住院或在家完成生命最後階段。

她坦言，母親生前時常提及，希望能回到山東老家看一看，但她因工作繁忙，始終未能抽出時間陪母親實現這個心願，成為心中最大的遺憾。母親過世後，她長時間沉浸在失落與自責中，約半年後心情才逐漸平復，但至今仍時常想起與母親相處的點滴時光，成為一生難以抹去的記憶。

