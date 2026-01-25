8蒙面匪開車撞穿珠寶店 1分鐘洗劫100萬珠寶

8名蒙面劫匪開車撞珠寶店，洗劫店內價值100萬珠寶。圖為發生搶劫的珠寶店。(谷歌地圖)

南加橙縣安那罕（Anaheim）23日發生一起珠寶店搶劫案件，囂張的劫匪駕駛一輛盜竊而來的SUV 汽車，衝撞當地一家珠寶店，一分鐘內搶走價值約100萬美元的珠寶。逃離過程中，嫌犯駕駛車輛發生多車相撞事故。截至發稿，共有八名嫌疑人已被警方逮捕，他們年齡都在24歲以下，包括一名未成年人。

據KTLA5等媒體報導，安那罕警察局發布新聞稿稱，案件發生在23日下午2時30分左右，案發地址位於East Santa Ana Canyon Road，一家名為Classic Jewelers的珠寶店被洗劫一空，涉案珠寶價值約為100萬美元。

店主Ramzy Tabello指出，當這輛SUV車衝進店內時，他最初以為司機突發疾病，或不小心踩錯油門，但他很快意識到發生什麼事。一群蒙面竊賊突然跳出來，用垃圾桶、撬棍和錘子砸碎店內所有櫥窗，Tabello稱這是他一生中最可怕的經歷。

面對眾多狂妄的劫匪，店主大喊「我有槍，你們都滾出去！」但對方從桌子上迅速抓起槍，「當時我以為自己要被槍擊中了。」劫匪砸碎櫥窗後，一分鐘內搬走店內所有珠寶。警方指出，案發過程中，這些嫌疑人還從櫃台後方拿走一把店鋪的槍枝。

案發後，多名嫌犯乘坐兩輛道奇 挑戰者（Dodge Chargers）轎車逃離現場，一輛銀色，一輛灰色。店員跑出去拍攝逃逸車輛，並記下車牌號碼。衝撞店鋪的SUV車被遺留在現場，這些車確認為被盜車輛。

抓捕行動隨即展開，安那罕一名警察在91號高速公路東街附近，發現一輛可疑車輛，這名警官跟蹤這部車，直到它從Lemon Street出口駛出，並繼續向北行駛。當這輛車接近Orangethorpe Avenue時，發生多車連環相撞事故。嫌疑人試圖棄車而逃，但被警方逮捕。隨後，警察在附近區域搜查找到車上另外三名乘客，並將他們拘留。

與此同時，安那罕警察局空中巡邏隊在富樂頓市（Fullerton）Harbor和Brea大道附近，發現第二部嫌疑車輛。這部車在Euclid Street和Malvern Avenue交叉路口同樣發生多車相撞事故。警方隨後趕到現場，從第二輛車中拘留兩名嫌犯，並在車禍現場找到一把槍，尚未確認這是否為珠寶店被搶的那把槍。報導指出，兩起車禍現場均找到一些被搶珠寶。數小時後，安那罕警方又在兩處住宅後院，逮捕另外兩名涉案男子。

這起搶劫案共有八名嫌疑犯被捕，年齡介於17歲至24歲之間，包括24歲的Jose Andres Martinez-Colindres，來自英格伍市（Inglewood）；23歲的洛杉磯 居民Leontrey Gipson、Deondre Jones；20歲的Tylaind Brown，來自康普頓（Compton）；20歲的Khilen Toles、Khamari Toles，來自英格伍市；19歲的Latrell Mathews，來自洛杉磯；以及一名未透露姓名的17歲洛杉磯少年。

這些成年人因涉嫌多項重罪已被拘留，未成年人移交給監護人，等待進一步調查。 警方指出，在兩起連環撞車事故中，有數名未涉案的司機因傷住院，但傷勢均「無生命危險」。當局同時表示，案發珠寶店內無人受傷，案件目前仍在調查中。