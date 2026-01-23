氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

受近日天候因素影響，美國航空等公司同意改機票。（示意圖，路透）

洛杉磯 NBC 4電視台報導，從本周五到周日，一場冬季風暴預計將影響全美數百萬人，航空交通首當其衝。面對航班可能延誤或取消，各大航空公司已釋出相關應變措施。

美國航空（American Airlines）於官網表示：「當惡劣天氣或其他不可抗力因素影響您的航班與旅行日期時，您或許可以免費更改行程。」為協助受影響的數千名旅客，美航正24小時運作，並將透過電子郵件或官方App 通知乘客。

若符合以下條件，可豁免改簽手續費：

•搭乘美國航空營運之航班。

•擁有任何票價等級的預訂（包含基本經濟艙Basic Economy）。

•機票購於2026年1月19日之前。

•原定旅行日期在2026年1月23日至25日之間。

•可改簽至2026年1月21日至28日之間旅行。

•未更改出發地或目的地城市。

•重新預訂相同艙等（或支付票價差額）。

注意事項：

•改簽手續須於2026年1月25日前完成。

•旅行必須在原始購票日期後的一年內完成（屆時可能需支付票價差額）。

如何更改行程：符合條件的旅客可透過官網或App的「尋找行程」（Find your trip）功能操作，若符合資格，工具列會出現「更改行程」（change trip）選項。若無法線上操作，可致電預訂專線800-433-7300。

達美航空 （Delta Airlines）報告指出，因應即將到來的惡劣冬季天候，將允許現有預訂的客戶免費更改航班，以協助旅客管理行程。達美表示：「客戶與員工的安全是首要任務，我們正嚴密監測氣象預報，以決定是否需要調整航班時間。」

達美航空改簽細則：

•免票價差額：若重新安排在2026年1月28日以前旅行，且艙等與原預訂相同，則不需支付票價差額。

•可能產生差額：若行程安排在2026年1月28日之後，或原預訂艙等已滿，則可能需補收票價差額。

•自動重新預訂：達美承諾，若航班取消或因延誤導致錯過轉機，將自動為乘客安排下一個可用航班。

建議與提醒：旅客應定期查看官網（Delta.com）或App以獲取最新航班動態。達美也將透過行動裝置或電子郵件盡早通知受影響的旅客。