社群熱議 好市多「櫻桃爺爺」牛軋糖成搶手年貨

記者張庭瑜╱洛杉磯即時報導
好市多貨架上架的台灣品牌「櫻桃爺爺」經典原味牛軋糖，主打濃郁奶香搭配杏仁口感，包裝醒目，成為年節採買的熱門零食之一。（記者張庭瑜╱攝影）
農曆新年將近，年貨採買熱度逐漸升溫，象徵「甜甜過好年」的糖果與零食，成為家家戶戶過年不可或缺的應景食品。近年來，好市多台灣零食選項愈來愈多元，不少台灣品牌年節商品陸續上架，其中一款「櫻桃爺爺經典原味牛軋糖」近日在社群平台掀起討論熱潮，被不少網友列為「過年零食必吃清單」之一。

有網友分享，前幾天朋友傳來在好市多看到該款牛軋糖的照片，詢問是否要代買，「只要是甜的、家鄉口味的，我都愛」，貼文曝光後引起廣泛共鳴。留言中有人笑稱「我也啃了半包」，還有人表示「在台灣就常買，看到又忍不住再買」，顯示其在旅外族群間同樣具有高辨識度。

依產品標示內容，該款牛軋糖選用紐西蘭奶粉與奶油，搭配美國加州杏仁，並以海藻糖降低甜度，主打清爽不黏牙，未添加防腐劑、固化劑與色素，產地為台灣。每包500公克的包裝設計，也被消費者認為相當適合過年期間與親友共享，或作為走春拜訪時的伴手禮。

牛軋糖向來是台灣過年零食中的經典代表，象徵甜蜜團圓、口口好運，加上近年講究少負擔、低甜度的飲食趨勢，讓口感不黏膩、奶香突出的款式更受青睞。也有網友延伸推薦同品牌的南棗核桃糕，認為同樣符合年節「必吃零食」的條件。

不過，也有少數消費者分享不同意見，認為該款牛軋糖奶味偏重，口味接受度因人而異。此外，部分地區民眾反映，商品並非每家門市皆有販售，須視各地門市供貨情況而定。隨著年節腳步接近，帶有家鄉味與情感記憶的台灣零食，持續成為旅外華人年貨採買的重點項目。從社群討論熱度看，這類「過年零食必吃」清單，也逐漸成為民眾交流年味與分享生活的重要話題。

