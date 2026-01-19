每天做這項簡單運動5分鐘 可助長壽

最新研究發現，每日快走5分鐘，對延長壽命有幫助。（本報檔案照）

紐約郵報報導，一項涵蓋多國的最新大型研究發現，每日只要「快走5分鐘」，就可能幫助延壽，且預防十分之一的死亡機率。這個日常小習慣對美國人尤其具重大影響，愈來愈多正值壯年或中年的美國人英年早逝。

在這項研究中，研究人員分析來自英國近9萬5000人，及其他來自挪威、瑞典 和美國約4萬人數據，受試者年齡多半在50歲至60歲間。參與研究的人戴上計步器，追蹤他們活動量與坐的時間，研究團隊在平均監測的八年內，追蹤各種原因導致的死亡率。

研究結果發現，每天多增加一次「快走5分鐘」，與死亡率降低10%有關。在活動量最低的一群人中（意即研究人員認為這些人因久坐生活型態，面臨較高死亡風險），每天快走5分鐘後，其死亡率也下降6%。

未參與該研究的史坦登島大學醫院（Staten Island University Hospital）內科醫師暨諾斯威爾健康（Northwell Health）西區副區域醫療行政主管史特蘭奇（Theodore Strange）說，活動是維持健康非常重要的一環。

他說，活動能促進血液循環，將重要養分送達大腦、心臟、肝臟與腎臟等器官，幫助它們有效運作。運動會刺激血清素、腦內咖與多巴胺等「快樂化學物質」釋放，具有天然提振情緒、止痛與減壓等效果。規律運動還能強化肌肉與骨骼、幫助血糖控制且維持體重。

不喜歡快走的人也別擔心，研究同時發現，只要每天減少約30分鐘久坐，也與所有死因的死亡率降低7%有關。史特蘭奇說，「游泳、騎腳踏車、走路或慢跑都很好，如果喜歡待在家裡，邊看電視邊用跑步機也不錯。你一定要做點什麼，而不是只坐在沙發上。」

一些公共衛生專家已將長時間久坐稱為「新吸菸行為」（new smoking），警告長時間窩在沙發上會增加心臟病 、糖尿病和某些癌症 等慢性疾病風險。這在美國是個嚴重問題，美國人平均每天坐9.5個小時，大部分時間在工作場所或家中。儘管聯邦指南敦促成年人每周至少進行150分鐘中等強度運動，與兩天肌肉強化訓練，但只有不到四分之一的美國人做到。

如今最新研究表明，即使是5分鐘快走，也是邁向健康重要一步。「這對任何人來說，比『每天一定要走一個小時』容易」史特蘭奇說。