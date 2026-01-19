洛杉磯無證男被ICE關押200多天後「奇蹟」釋放 原因？

洛杉磯男子被ICE關押200多天後釋放。(示意圖取自Unsplash.com)

洛杉磯 一位沒有合法身分的男子，被移民 暨海關執法局（ICE）關押200多天後「奇蹟般」釋放。他在美國生活已經超過20年，幾乎沒有任何犯罪記錄。律師稱，釋放的關鍵原因在於，當事人選擇不簽署自願遣返 的文件。

據NBC、FOX等媒體綜合報導，洛杉磯市Reseda地區居民Juan Carlos Meija，在聯邦拘留中心關押200多天後，日前重歸家庭。視頻記錄一家人歷經艱難、終於團聚的畫面，Meija的女兒衝到家門口的車道上，淚流滿面地擁抱父親。隨後，全家人緊緊相擁。「我們努力克制自己不哭，但眼淚還是止不住流下來。」

42歲的Meija是瓜地馬拉（Guatemalan）人，目前沒有合法身分，他也是三個孩子的父親。家人表示，他紮根當地社區，按時繳稅，買了房子，幾十年來一直經營一家成功的園藝公司，沒有犯罪記錄，甚至很少收到超速罰單。但在這段煎熬的日子裡，Meija一度面臨被遣返的困境。

去年夏天的6月19日，是改變這個家庭命運的日子。Meija和兒子Jonathon，在布班克（Burbank）家得寶（Home Depot）購買工作材料時，ICE特工在停車場發現Meija，並將他逮捕。接下來的半年，Meija被輾轉關押在不同的拘留中心。他最先被關在靠近墨西哥邊境的拘留中心，面臨快速遣返程序，之後又被轉移到德州的各拘留中心。最絕望的時候，他曾打電話給17歲的兒子說：「賣掉房子，賣掉車，賣掉工具。」

被關押的這段時間，Meija一家始終沒有放棄，他們得到親朋好友、甚至陌生人的支持。客戶得知Meija的困境後，曾發起GoFundMe眾籌活動，幫助這個家庭的孩子們維持生計，並支付帳單。移民律師Jeremy Anderson介入，努力爭取當事人的釋放，希望有一天客戶能成為美國公民。

Meija最終被釋放的關鍵原因在於，他選擇不簽署自願遣返的文件。當事人始終相信，只要當局願意聽取意見，他就能證明自己可以留在美國，繼續對社會作出貢獻。

Meija敘述被關押的六個多月失去自由和家人的痛苦，「我在監獄裡一共待了202天，那裡實在太難熬。」當事人指出，拘留中心的條件非常惡劣，毫無尊嚴可言，「我們不是罪犯，我們不是壞人。」目前，Meija雖已回到家中，但仍佩戴電子腳鐐，他將於本月晚些時候在聯邦法院出庭。七歲的女兒Maria說，「我們只需要等待，父母會回來的。」

對於此案，律師Anderson表示，MeijaJuan最終成功保釋回家，除了沒有簽署自願遣返文件外，當事人沒有任何犯罪記錄，且在美國居住超過10年，這些因素都為他爭取到機會。