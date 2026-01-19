90歲亞裔翁恐被退休社區驅逐 因一筆「不明費用」

洛杉磯一名亞裔長者近日面臨被迫搬離安養社區的危機，原因是未繳納一筆他本人甚至不知情的費用。圖為示意圖。（Pixabay）

一名亞裔 高齡長者近日面臨被迫搬離退休 社區，原因是未繳納一筆他本人甚至不知情的費用，引發外界關注。

根據FOX 11電視台的報導，90歲的孟宋（音譯，Maeng Song）自2024年起居住在洛杉磯 市好萊塢地區的Kingsley Manor Retirement Community。然而在去年底，他突然收到一紙驅逐通知，指其積欠約1.4萬美元費用未繳。

孟宋的律師Jonathan Segura表示，當事人對這筆費用毫不知情，至今也未獲得任何清楚說明。「我們不知道這筆錢是什麼，也不知道它代表的是房租還是其他費用，我們只是試圖取得更多資訊，」Segura說。

在處理此案的過程中，雙方還需克服語言溝通障礙。Segura指出，這原本不應該是一名90歲長者需要親自面對的問題。「以他的年齡和健康狀況而言，在洛杉磯被迫搬離住所，將造成極大的困難與壓力，」他說。

Segura進一步透露，孟宋已表達願意支付這筆約1.4萬美元，只希望能繼續居住，但退休社區的態度強硬。「對方幾乎明確表示，不行，我們要他在兩周內搬走，」Segura轉述。

更令律師感到困惑的是，管理方一方面要求孟宋搬離，一方面仍要求支付相關費用，卻始終未提供任何費用明細或計算方式。

根據目前進度，案件預計於2月初進入審理程序。

另一方面，FOX 11已就此事聯繫代表Kingsley Manor的律師尋求回應，但截至發稿時，尚未收到任何回覆。