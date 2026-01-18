好市多信用卡政策悄悄變了… 加油站刷卡返現升至5%

我的頻道

洛杉磯訊
好市多加油站刷卡返現升至5%。（記者金維多／攝影）
好市多加油站刷卡返現升至5%。（記者金維多／攝影）

隨著家庭開支的增加，零售業巨頭好市多Costco）為會員推出一項新福利，提高聯名信用卡持卡人，在好市多加油的返現比率，從先前的4%提升至5%。

根據好市多最新調整，持有花旗銀行發行的信用卡Costco Anywhere Visa Card會員，在好市多加油站刷卡加油，可獲得5%現金回饋，高於此前的4%。不過，在其他加油站消費，以及符合資格的電動車充電費用，回饋比率仍維持在4%。需要注意的是，加油現金回饋上限每年7000美元，一旦達到上限，當年度後續的燃油消費，回饋比率將降至1%。

零售與消費市場分析人士指出，這項調整表面上是「加油優惠升級」，實際上則是好市多強化其超過8000萬付費會員的忠誠度、以及信用卡使用率的策略之一。GlobalData零售分析師Neil Saunders表示，提高加油回饋可以吸引更多會員申辦聯名信用卡，對公司營收與利潤都有正面助益。

目前，該聯名信用卡的其他回饋機制維持不變，持卡人在餐廳、符合條件的旅行（包括Costco Travel）消費，可享有3%現金回饋；在好市多門市與官網消費可獲得2%的現金返還；其他所有消費回饋則為1%。這張信用卡不收取年費，但必須持有有效的好市多會員資格。消費回饋金並非即時折抵，而是以年度方式發放，通常在每年2月結算帳單後，以憑證形式提供給持卡會員使用。

在房租與房貸之外，燃油支出被視為美國家庭最主要的生活成本之一。好市多表示，其經營核心在於「保護會員價值」，並確保超過8000萬名付費會員的續約率。好市多會員基本年費每年65美元，黑鑽卡會員（Executive Membership）年費130美元，後者提供額外回饋與福利。儘管年費對部分消費者而言是一筆前期支出，但不少會員反映，透過日用品與大宗商品的價格優勢，往往能在短時間內回本。

分析指出，像尿布、咖啡、起司、飲用水濾芯等高頻消耗品，幾個月內即可抵銷年費；若購買電視、沙發、訂婚戒指等高單價商品，更可能一次性「賺回」會員費。

除了提高油費回饋，好市多同步推動營運調整。公司去年開始在部分門店推廣一項結帳新技術，員工在顧客排隊等候時掃描商品，顧客到達收銀台就能快速完成結帳。好市多執行長Ron Vachris表示，此舉在縮短排隊時間，同時維持人力配置，不以裁員作為效率提升手段。

此外，好市多近年也加強打擊「非會員使用權限」的行為。包括在門店入口處設置會員卡掃描設備，以及要求戶外美食區同樣檢查會員資格。在該規定出台之前，非會員通常可以輕易購買1.5美元的熱狗和汽水套餐，而不會受到太多審查。

