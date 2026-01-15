全美首創 Costco新倉儲超市將進駐南加住商混合區

好市多（Costco）正在洛杉磯南部進行一項標誌性的擴展計畫，建造一座前所未有的倉儲式超市，將之整合到當地一個新建可負擔住房的綜合社區內。圖為建案效果圖。（取自建案開發商Thrive Living）

百貨零售巨頭好市多 （Costco）正在洛杉磯 南部進行一項標誌性的擴展計畫，建造一座前所未有的倉儲式超市，將之整合到當地一個新建可負擔住房的綜合社區內。這是美國首個以好市多作為主力租戶的混合用途住宅項目。

這個發展項目也是加州AB-2011法案的試點案例。該法案簡化可負擔住房興建的審批流程，以應對加州的住房短缺問題。此項目除住宅外，因有好市多進駐，預期創造多達400個永久性工作崗位，並在興建階段支持數千額外的就業數目。

該項目位於鮑爾溫村（Baldwin Village），耗資4億2500萬美元，包含800個住房單位，其中近四分之一、即184個單位供低收入 居民入住。項目剛於本月動土，預計2027年落成。

這次好市多參與其中，是在傳統土地已見闕如之際，該公司進軍密集城區市場的一項策略。

該項目將鮑爾溫村一塊閒置的五英畝商業用地，改造成包含好市多大型超市的住宅社區。好市多將在區內提供新鮮農產品、眼鏡、藥房和送貨服務。

住宅設計方面，除184個單位供低收入人士居住外，餘下的616個單位屬非政府補貼住宅，入住者為中等收入階層的長者和家庭，包括持有房屋券的家庭。該綜合住宅區內設有健身中心、高科技共享辦公空間、學習空間、連接庭院的社區活動室，以及一個屋頂游泳池供住戶享用。

此項目為公私營合作計畫。根據一個名為「工程事實」（Engineering Facts）的臉書專頁資料，此項目的融資包含由好市多門市收入補貼住房成本，從而減少對公共資金及政府住房計畫的依賴。

項目開發商Thrive Living創始人沙烏爾（Ben Shaoul）在聲明中表示：「非常高興能將一塊未充分利用的土地，重新開發成社區資產，創造就業，增加稅收，並解決可負擔和中等收入階層住房短缺問題。」

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）亦稱：「我們正在打破舊有做事方式，推動洛杉磯向前發展。」

隨著興建進行，好市多將注視著此具創意的計畫，是否能在其他顧客流量大、空間有限的市場地區複製策略。