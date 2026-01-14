台積電鳳凰城再擴廠 斥資2億購900畝土地

我的頻道

編譯組／即時報導
已落戶亞利桑納州鳳凰城發展半導體產業的台積電，再斥資近2億美元加購該處土地，體現早前訂下的擴展計畫。圖為該公司的當地廠房。（台積電提供圖片）
台積電日前斥資近2億美元，競拍購入亞利桑納州900英畝的州屬信託土地。此舉將鞏固該公司早前已在該州訂下的1650億美元擴展計畫，即在鳳凰城北谷（North Valley）地區新增六座晶片製造廠、兩座先進封裝廠及一個研發中心。

亞利桑納州電視媒體Arizona's Family報導，該土地是台積電1月7日通過拍賣收購，位於303環路以南、17號州際公路以西。完成此次土地購買後，台積電在鳳凰城擁有的土地已達2000英畝。

此一收購行動是亞利桑納州商務局（Arizona Commerce Authority）所指的該州半導體投資變革浪潮其中一部分。自2020年以來，這股浪潮已吸引數十億美元的投資項目進駐。

亞利桑納州商務局的普塔克（Patrick Ptak）表示：「這次（台積電購入土地）將為當地社區創造數千就業崗位和大量投資，這不僅是半導體產業和高科技生態系統的巨大經濟驅動力，還將催化更多發展。惠及各種各樣的小企業，並為前來此處工作的居民和家庭提供支持。」

儘管如此，一些北鳳凰城居民表示，快速發展已令當地的交通擁堵惡化，加重日常通勤壓力。

當地官員和機構（包括縣政府和亞利桑納州交通廳）均表示，正與台積電協調，以減少因相關建設和發展加速帶來的日常生活滋擾，包括正在規畫交通和基礎設施的改善方案，以應對303環路和17號州際公路沿線日益增加的交通流量和發展需求。

據亞利桑納州新聞網站azcentral此前報導，台積電此次購入的土地，是鳳凰城北部NorthPark總體規劃開發案的一部分。該開發案面積7400英畝，將納入台積電在當地的第二座基地，並規劃興建逾1萬5000戶住宅，含獨棟房屋及公寓。該大型開發案也將規劃零售空間、餐廳及商業服務設施。

鳳凰城的晶片製造產業發展，使該城成為全美半導體投資的龍頭城市。自2020年以來，已吸引超過60家半導體企業到此擴建，總投資額約2100億美元。

亞利桑納州商務局表示，台積電今次擴展計畫的購地行動，預計可創造數千就業崗位，吸引來自全美乃至世界各地的僱員前來工作，並為該州居民提供更多機會在接近家居之處發展事業。

台積電尚未公布擴展計畫的施工日期。

