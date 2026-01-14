南加州男元旦弒親 疑殘暴攻擊年邁祖父母

西柯汶那市西莫斯伯格大道（West Mossberg Avenue）1700號街區附近發生悲劇，28歲的約書亞攻擊祖父母。（截圖自Google Maps）

南加州 華人聚集的西柯汶那市，元旦期間發生駭人聽聞的弒親慘案。28歲的約書亞（Joshua Philip Day）涉嫌在新年第一天，於家中殘暴攻擊年邁祖父母，導致祖母傷重不治、祖父身受重傷。洛杉磯 縣檢方13日起訴該男子謀殺罪；若罪名成立，他最高將面臨終身監禁。

這起案件發生於今年1月1日，警方接獲西莫斯伯格大道（West Mossberg Avenue）1700號街區一處民宅的家庭糾紛通報，趕赴現場後發現一對老夫婦倒臥血泊。

調查顯示，嫌犯約書亞當時與同住的祖父母發生激烈爭吵，隨後竟動手瘋狂揮拳攻擊兩長者。74歲的祖母普莉西拉（Priscilla Sesanto）因頭部遭重擊陷入昏迷，送醫後於隔日不治身亡；77歲的祖父菲利普（Philip Sesanto）雖保住性命，但傷勢極其嚴重，目前仍在復健中。

案發當下，約書亞拒絕配合，並將自己反鎖在屋內與警方對峙。特勤小組（SWAT）出動，經過長達約四小時的僵持，才成功入屋將其逮捕。

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）對此案深表痛心。他在聲明中指出，普莉西拉與菲利普結縭逾50 年，在社區深受愛戴，這是一場發生在至親之間、「毫無意義且極端暴力」的犯罪。霍克曼強調，此案再次凸顯長者受虐問題的嚴重性，尤其是來自家庭成員的暴力行為。

約書亞目前被控「謀殺罪」及「虐待長者致人嚴重身體傷害」的重罪。法院已駁回其保釋申請。

若罪名成立，約書亞最高可面臨25年至終身監禁，另加九年額外刑期。