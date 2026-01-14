男鄰居愛裸體 還自摸？阿嫲不敢開窗

男鄰居愛裸露且行為不雅，女鄰居一家身心飽受其害，不得不常年關窗。（示意圖由Chatgpt製作）

男鄰居愛裸露且行為不雅，女鄰居一家身心飽受其害，不得不常年關窗。一名居住在洛杉磯 市休曼橡林（Sherman Oaks）社區的女子公開發聲，指她的男鄰居在裸體時故意不關窗，且涉嫌在光天化日下撫摸自己。

據KTLA電視台報導，Michelle McClintock與她的兒子住在Riverside路的一處公寓，他們家的百葉窗長期無法打開，因為對面男鄰居的臥室窗戶長期敞開，且該鄰居持續裸露並做出疑似猥褻動作。兩人的窗戶距離僅有幾英尺。

McClintock表示，「這讓人感到創傷，」面對這種不情願看到、無止盡的裸露表演，她感到束手無策。她已錄下鄰居裸露畫面，甚至報警；不過報警電話等待太久，她只能放棄。

McClintock不僅是母親還是祖母，當被問及該男是否曾觸摸自己，她毫不猶豫回答，「是的，他絕對有。我好幾次看到他觸摸自己，他躺在床上，可清楚看到他在做什麼。」

更糟的是，她的兒子Michael也目睹同樣令人不安的畫面。Michael說，有時候他剛放學回來，就會看到鄰居光著身子。或在客廳吃飯、看電視時，一抬頭就看到鄰居沒穿衣服。「這真的很噁心」。

McClintock解釋，她當初選擇這間公寓，原因之一是陽光能很好透過大窗戶灑進室內，但現在這個鄰居的做法，讓他們需要常年拉窗簾。她已聯繫雙方的公寓管理處，但目前為止，還沒有得到任何幫助。她甚至在窗戶貼了一張大告示，敦促這位裸體鄰居在脫衣服時關上百葉窗。

她說，「他似乎根本不在乎，」「我得到的回應，是他叫我關上自己的百葉窗。我不知道該怎麼辦。」由於擔心孫女們看到不該看的東西，McClintock甚至不敢讓年幼孫女來探望。

律師劉龍珠表示，如果是在自己家，裸露身體且不關窗戶，不構成公共場合猥褻罪。但如果做出猥褻行為且還有未成年人在場，就有可能涉公共場合不文明罪。其實鄰里關係，最直接的處理辦法是關窗，但如果對方常年如此，民眾可報警。如有未成年在場，警方通常會干預或協助檢方起訴，觸及法律包括加州 刑法314猥褻暴露（Indecent Exposure）或刑法647妨害公共秩序／擾亂治安（Disorderly Conduct）罪。女鄰居也可用妨害公共安寧／滋擾（Nuisance）提告，這些雖是輕罪，但如罪名成立，可最高面臨六個月刑罰和罰款。