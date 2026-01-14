我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍襲擊伊朗山雨欲來 卡達烏代德空軍基地撤離部分人員

一洲焦點／關稅裁決、伊朗起義、明州職業抗議家踢到鐵板

男鄰居愛裸體 還自摸？阿嫲不敢開窗

記者張宏╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
男鄰居愛裸露且行為不雅，女鄰居一家身心飽受其害，不得不常年關窗。（示意圖由Chatgpt製作）
男鄰居愛裸露且行為不雅，女鄰居一家身心飽受其害，不得不常年關窗。（示意圖由Chatgpt製作）

男鄰居愛裸露且行為不雅，女鄰居一家身心飽受其害，不得不常年關窗。一名居住在洛杉磯市休曼橡林（Sherman Oaks）社區的女子公開發聲，指她的男鄰居在裸體時故意不關窗，且涉嫌在光天化日下撫摸自己。

據KTLA電視台報導，Michelle McClintock與她的兒子住在Riverside路的一處公寓，他們家的百葉窗長期無法打開，因為對面男鄰居的臥室窗戶長期敞開，且該鄰居持續裸露並做出疑似猥褻動作。兩人的窗戶距離僅有幾英尺。

McClintock表示，「這讓人感到創傷，」面對這種不情願看到、無止盡的裸露表演，她感到束手無策。她已錄下鄰居裸露畫面，甚至報警；不過報警電話等待太久，她只能放棄。

McClintock不僅是母親還是祖母，當被問及該男是否曾觸摸自己，她毫不猶豫回答，「是的，他絕對有。我好幾次看到他觸摸自己，他躺在床上，可清楚看到他在做什麼。」

更糟的是，她的兒子Michael也目睹同樣令人不安的畫面。Michael說，有時候他剛放學回來，就會看到鄰居光著身子。或在客廳吃飯、看電視時，一抬頭就看到鄰居沒穿衣服。「這真的很噁心」。

McClintock解釋，她當初選擇這間公寓，原因之一是陽光能很好透過大窗戶灑進室內，但現在這個鄰居的做法，讓他們需要常年拉窗簾。她已聯繫雙方的公寓管理處，但目前為止，還沒有得到任何幫助。她甚至在窗戶貼了一張大告示，敦促這位裸體鄰居在脫衣服時關上百葉窗。

她說，「他似乎根本不在乎，」「我得到的回應，是他叫我關上自己的百葉窗。我不知道該怎麼辦。」由於擔心孫女們看到不該看的東西，McClintock甚至不敢讓年幼孫女來探望。

律師劉龍珠表示，如果是在自己家，裸露身體且不關窗戶，不構成公共場合猥褻罪。但如果做出猥褻行為且還有未成年人在場，就有可能涉公共場合不文明罪。其實鄰里關係，最直接的處理辦法是關窗，但如果對方常年如此，民眾可報警。如有未成年在場，警方通常會干預或協助檢方起訴，觸及法律包括加州刑法314猥褻暴露（Indecent Exposure）或刑法647妨害公共秩序／擾亂治安（Disorderly Conduct）罪。女鄰居也可用妨害公共安寧／滋擾（Nuisance）提告，這些雖是輕罪，但如罪名成立，可最高面臨六個月刑罰和罰款。

加州 洛杉磯

上一則

波士頓華埠血案30年 FBI懸賞3萬 嫌犯恐藏匿加州等地

下一則

南加州男元旦弒親 疑殘暴攻擊年邁祖父母

延伸閱讀

華男涉性侵被ICE抓直接遣返 法官再追加國際「通緝令」

華男涉性侵被ICE抓直接遣返 法官再追加國際「通緝令」
華男涉性侵被ICE抓直接遣返 法官再追加國際「通緝令」

華男涉性侵被ICE抓直接遣返 法官再追加國際「通緝令」
中領館前集會 華人遭噴辣椒水 保安被捕

中領館前集會 華人遭噴辣椒水 保安被捕
維權華人遭噴辣椒水 保安被捕

維權華人遭噴辣椒水 保安被捕
南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒

南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒
華人合租最易產生矛盾是這 2大媽打到頭破血流

華人合租最易產生矛盾是這 2大媽打到頭破血流

熱門新聞

U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

2026-01-11 15:27
好市多可免費給在好市多購買的輪胎打氣。（記者張宏／攝影）

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

2026-01-12 21:43
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（由ChatGPT製作）

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

2026-01-07 20:06
加州2026房屋出租新法實施，華人房東感嘆：房東越來越成為弱勢群體了。（記者啟鉻／攝影）

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

2026-01-11 01:17
本報記者走訪台北街頭時，常能看到民眾手提Trader Joe's經典藍色大托特包悠閒逛街。（記者謝雨珊／攝影）

春節返台帶什麼伴手禮 超市托特包搶手

2026-01-08 01:15

超人氣

更多 >
「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點

餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命