我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

格陵蘭總理選靠邊「丹麥」 川普嗆：你哪位？

漫畫「呆伯特」作家攝護腺癌過世 曾種族歧視被封殺

後悔了？名嘴艾倫搬到英國一年後 重新在南加買豪宅

編譯陳盈霖／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
艾倫秀主持人狄珍妮，近期在蒙特西托購買豪宅。（美聯社）
艾倫秀主持人狄珍妮，近期在蒙特西托購買豪宅。（美聯社）

紐約郵報報導，因川普當選總統搬往英國鄉間一年後，「艾倫秀」（The Ellen Show）主持人艾倫狄珍妮（Ellen Degeneres）近日在南加州的蒙特西托（Montecito）購入價值2740萬美元豪華莊園。此舉再度引發外界揣測，認為她的「海外生活實驗」或已近尾聲。

根據房地產網站Realtor.com報導，狄珍妮與妻子德羅西（Portia de Rossi）去年11月底，透過一個長期與她房地產投資相關的信託基金，完成這筆加州未公開上市的房產交易。這筆交易距離兩人搬到英國科茲沃德（Cotswolds）約一年左右。據悉，當初她們原本也只打算一年中部分時間待在英國。

這棟蒙特西托房產原屬於知名奧斯卡金獎製作人布萊恩·葛瑟（Brian Grazer），也是狄珍妮自移居英國後，在美國完成的第一筆大型購屋交易；與此同時，她在英國的主要住所目前仍掛牌上市。兩相對比引發外界關注，兩人未來是否最終仍會以南加州為主要生活重心。

20多年來，狄珍妮一直是好萊塢最活躍高端房地產投資者之一，購買、翻修並轉售豪宅，從中得到可觀利潤。即使移民海外，這樣的投資模式仍舊持續。抵達英國後，這對夫妻已於當地鄉村購入兩處房產，其中包括一棟歷史悠久的農舍，該農舍在她們入住前進行快速翻修，之後兩人又搬到附近一棟較現代化的住宅。

先前狄珍妮接受華爾街日報訪問時表示：「當我們決定要全心住在這裡時，我們就知道波蒂亞（Portia）不能沒有她的馬。我們需有一棟有馬廄和牧場的房子。」儘管如此，這棟占地43畝的農舍，如今已掛牌上市約六個月。根據房地產資料，這棟農舍以景觀庭院為核心設計，擁有多間接待空間，且強調室內外空間的流暢銜接。根據華爾街日報，這對夫妻認為該農舍已不再符合她們需求，故決定掛牌出售。

出售英國房產的同時，狄珍妮重返熟悉的加州蒙特西托。移居海外前，這對夫妻在當地居住多年。新購入的房產占地三畝，四周有大門與樹籬圍繞，形成隱密的私人空間，包括一棟主屋與兩棟客用小屋。

葛瑟於2012年以760萬美元購入該豪宅，2015年完成主宅興建。由於交易屬私人進行，該住宅照片並未對外公開，目前也不清楚狄珍妮是否打算將其作為主要住所亦或僅為投資標的。截稿為止，她並未回應紐約郵報評論請求。

近年來，狄珍妮已縮減在加州的房產布局，出售多間受矚目豪宅，包括去年夏天以9600萬美元出售的卡平特里亞（Carpinteria）房產。在一些公開場合中，狄珍妮坦率談及當初移民海外的背景，包括當時政治氛圍。去年7月在英國Everyman Theatre舉辦的一場活動中表示：「我們在選舉前一天抵達這裡，醒來後看到朋友傳來一堆哭臉表情符號的訊息，我心想『他當選了』，然後我們就說，『那我們就待在這裡吧。』」她也同時表達自己對英國生活的熱情。

加州 房地產 華爾街

上一則

南加百歲老兵手工玩具熱銷 感動數百人排隊搶購

延伸閱讀

紐約10醫院破萬護士罷工 2院方拒讓步 急診恐人力不足

紐約10醫院破萬護士罷工 2院方拒讓步 急診恐人力不足
NBA／9分領先失手 溜馬遭騎士逆轉苦吞13連敗

NBA／9分領先失手 溜馬遭騎士逆轉苦吞13連敗
彭于晏挑戰喜劇 「爆水管」從硬漢變卷王警察

彭于晏挑戰喜劇 「爆水管」從硬漢變卷王警察
艾倫的隨身碟

艾倫的隨身碟
伍迪艾倫被控「性騷養女」遭封殺 史嘉蕾喬韓森逆風挺

伍迪艾倫被控「性騷養女」遭封殺 史嘉蕾喬韓森逆風挺
傾訴你的執念(下)

傾訴你的執念(下)

熱門新聞

U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

2026-01-11 15:27
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（由ChatGPT製作）

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

2026-01-07 20:06
加州2026房屋出租新法實施，華人房東感嘆：房東越來越成為弱勢群體了。（記者啟鉻／攝影）

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

2026-01-11 01:17
本報記者走訪台北街頭時，常能看到民眾手提Trader Joe's經典藍色大托特包悠閒逛街。（記者謝雨珊／攝影）

春節返台帶什麼伴手禮 超市托特包搶手

2026-01-08 01:15
好市多可免費給在好市多購買的輪胎打氣。（記者張宏／攝影）

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

2026-01-12 21:43

超人氣

更多 >
好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事
好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天
花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商
重慶女「搖人按豬」數千人馳援 擺席300桌

重慶女「搖人按豬」數千人馳援 擺席300桌
CNN：國防部耗時1年多測試秘密購得「哈瓦那症候群」裝置

CNN：國防部耗時1年多測試秘密購得「哈瓦那症候群」裝置