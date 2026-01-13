八旬翁街頭遭ICE暴力抓、受傷住院 特工稱「搞錯了」

南加82歲長者街頭被ICE錯抓，受傷住院。（示意圖取自Pexels）

南加 橙縣一82歲長者，日前在移民 暨海關執法局（ICE ）行動中受傷住院。當事人擁有合法居住身分，在街上突遭暴力抓捕，特工後稱「我們搞錯了」，當場將其釋放。事發後，這名長者對執法部門深感失望，甚至害怕出門。

據KTLA電視台等媒體報導，當事人Francisco Bahena是一名街頭小販，人們稱他為Don Chico。他已在南加生活20多年，持有效聯邦工作許可，此前從未有過任何移民問題。

事發在5日，地點位芳泉谷–聖塔安那（Fountain Valley–Santa Ana）交界處， Bahena的孫子回憶，那天他前往祖父街頭攤位探望，剛到那兩分鐘，聯邦執法人員就出現，「ICE車停在路邊，兩個男人下車問我身分，聽到我說英語就放過我，之後他們去找爺爺。」據孫子陳述，執法人員要求Bahena出示身分證明和工作許可。當這位82歲的長者伸手去拿錢包準備出示時， 特工抓住他的手臂，試圖戴上手銬。Bahena表示他有合法身分，「我不想被戴上手銬，我不會逃跑，但他們根本不聽。」

當執法人員試圖控制Bahena時，他奮力反抗，掙脫手銬。此時，第三名特工加入執法，衝突過程中，因手銬太緊，勒傷當事人手腕。Bahena隨後被帶上ICE的車輛，執法人員開始核實身分。Bahena出示有效工作許可，最初被質疑其證件真實性。家屬稱，「他們稱那張許可證不是真的，而且不願意去核實。」執法人員決定將Bahena帶往拘留所進一步核查，遭家屬反對，要求現場核實信息。

事發過程中，很多路人聚集，執法人員再次核查信息，並確認當事人的工作許可證有效。據Bahena的孫子回憶，一名執法人員當場承認錯誤，「他們告訴我媽媽和爺爺，說他們搞錯了，並用西語重複說，他們搞錯了，百分之百是他們的責任。」

盡管執法人員承認錯誤，但家屬表示， 他們取下一副手銬，但第二副手銬卡住無法取下。Bahena的雙手開始腫脹變色，家人撥打911報警。當地警員、消防員和醫護迅速趕到現場，消防員使用工具解開手銬後，Bahena被送往醫院治療。

事發後，這位長者表示，對如今的執法方式深感失望，「他們需要停止這種做法，他們這是在傷害人。」老人說，他們全家從未惹過任何麻煩，也沒有收到過罰單，沒有觸犯過法律，卻遭受如此不公平待遇。

Bahena的傷勢還在恢復中，他害怕再回到街頭擺攤，「我不想工作，害怕他們會再來，或報復我。」

對這起事件，國土安全部（Department of Homeland Security）表示，邊境巡邏隊在一次移民執法行動中， 「臨時拘留一名墨西哥籍人士」，並稱該男子核實身分過程中拒捕。聲明還稱，由於現場圍觀人群不斷增加，且該男子拒絕被轉移到更安全區域，執法人員因此請求當地警方協助，最終將其釋放。