我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秤不準…紐約查獲數百台違規設備 消費者荷包失血

木村拓哉搭機巧遇高市早苗 首相1句話讓天王驚呆

八旬翁街頭遭ICE暴力抓、受傷住院 特工稱「搞錯了」

洛杉磯訊
南加82歲長者街頭被ICE錯抓，受傷住院。（示意圖取自Pexels）
南加82歲長者街頭被ICE錯抓，受傷住院。（示意圖取自Pexels）

南加橙縣一82歲長者，日前在移民暨海關執法局（ICE）行動中受傷住院。當事人擁有合法居住身分，在街上突遭暴力抓捕，特工後稱「我們搞錯了」，當場將其釋放。事發後，這名長者對執法部門深感失望，甚至害怕出門。

據KTLA電視台等媒體報導，當事人Francisco Bahena是一名街頭小販，人們稱他為Don Chico。他已在南加生活20多年，持有效聯邦工作許可，此前從未有過任何移民問題。

事發在5日，地點位芳泉谷–聖塔安那（Fountain Valley–Santa Ana）交界處， Bahena的孫子回憶，那天他前往祖父街頭攤位探望，剛到那兩分鐘，聯邦執法人員就出現，「ICE車停在路邊，兩個男人下車問我身分，聽到我說英語就放過我，之後他們去找爺爺。」據孫子陳述，執法人員要求Bahena出示身分證明和工作許可。當這位82歲的長者伸手去拿錢包準備出示時， 特工抓住他的手臂，試圖戴上手銬。Bahena表示他有合法身分，「我不想被戴上手銬，我不會逃跑，但他們根本不聽。」

當執法人員試圖控制Bahena時，他奮力反抗，掙脫手銬。此時，第三名特工加入執法，衝突過程中，因手銬太緊，勒傷當事人手腕。Bahena隨後被帶上ICE的車輛，執法人員開始核實身分。Bahena出示有效工作許可，最初被質疑其證件真實性。家屬稱，「他們稱那張許可證不是真的，而且不願意去核實。」執法人員決定將Bahena帶往拘留所進一步核查，遭家屬反對，要求現場核實信息。

事發過程中，很多路人聚集，執法人員再次核查信息，並確認當事人的工作許可證有效。據Bahena的孫子回憶，一名執法人員當場承認錯誤，「他們告訴我媽媽和爺爺，說他們搞錯了，並用西語重複說，他們搞錯了，百分之百是他們的責任。」

盡管執法人員承認錯誤，但家屬表示， 他們取下一副手銬，但第二副手銬卡住無法取下。Bahena的雙手開始腫脹變色，家人撥打911報警。當地警員、消防員和醫護迅速趕到現場，消防員使用工具解開手銬後，Bahena被送往醫院治療。

事發後，這位長者表示，對如今的執法方式深感失望，「他們需要停止這種做法，他們這是在傷害人。」老人說，他們全家從未惹過任何麻煩，也沒有收到過罰單，沒有觸犯過法律，卻遭受如此不公平待遇。

Bahena的傷勢還在恢復中，他害怕再回到街頭擺攤，「我不想工作，害怕他們會再來，或報復我。」

對這起事件，國土安全部（Department of Homeland Security）表示，邊境巡邏隊在一次移民執法行動中， 「臨時拘留一名墨西哥籍人士」，並稱該男子核實身分過程中拒捕。聲明還稱，由於現場圍觀人群不斷增加，且該男子拒絕被轉移到更安全區域，執法人員因此請求當地警方協助，最終將其釋放。

移民 ICE 南加

上一則

華人開Uber遇車禍保險不賠 自掏腰包高價修車

延伸閱讀

明州華人：ICE讓雙子城陷白色恐怖 比佛洛伊德時期更緊繃

明州華人：ICE讓雙子城陷白色恐怖 比佛洛伊德時期更緊繃
明州槍擊案對立升級 CBP擬增兵千名 州府提告違憲

明州槍擊案對立升級 CBP擬增兵千名 州府提告違憲
警員買咖啡 店員竟在杯上畫頭豬

警員買咖啡 店員竟在杯上畫頭豬
「刻意針對我們」明州控告川普政府 打擊移民卻擊斃平民

「刻意針對我們」明州控告川普政府 打擊移民卻擊斃平民
反ICE示威 全美至少29人被捕 邊境沙皇籲明州緩和局勢

反ICE示威 全美至少29人被捕 邊境沙皇籲明州緩和局勢
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

熱門新聞

U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

2026-01-11 15:27
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（由ChatGPT製作）

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

2026-01-07 20:06
加州2026房屋出租新法實施，華人房東感嘆：房東越來越成為弱勢群體了。（記者啟鉻／攝影）

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

2026-01-11 01:17
本報記者走訪台北街頭時，常能看到民眾手提Trader Joe's經典藍色大托特包悠閒逛街。（記者謝雨珊／攝影）

春節返台帶什麼伴手禮 超市托特包搶手

2026-01-08 01:15
曾祕密嫁給自己亞裔繼子的拉斯維加斯成人片女星麥可斯（Devyn Michaels），如今為一樁駭人聽聞的分屍命案付出沉重代價。（示意圖由Chatgpt生成）

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

2026-01-09 21:11

超人氣

更多 >
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
重慶女「搖人按豬」數千人馳援 擺席300桌

重慶女「搖人按豬」數千人馳援 擺席300桌
花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商
這五個城市生活成本媲美墨西哥 不用離美也能愜意退休

這五個城市生活成本媲美墨西哥 不用離美也能愜意退休
好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事