我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐記健保醫療缺口 能否靠健康儲蓄帳戶彌補？

1.5萬護士今晨開始罷工 紐約史上最大規模

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

洛杉磯訊
星巴克店員給警察的咖啡杯上，畫了一隻豬。（洛杉磯縣警察局）
星巴克店員給警察的咖啡杯上，畫了一隻豬。（洛杉磯縣警察局）

洛杉磯縣警察局（LASD）一名警員，日前加班途中在一家星巴克店買咖啡，拿到的咖啡杯上竟然手繪著一隻豬的圖案。警局發表聲明譴責這起事件，認為這是貶低執法人員的行為。

據KTLA5電視台等媒體報導，這起事件發生在9日，一位沒有具名的警員，在洛縣紐瓦克市（Norwalk）一家星巴克店買咖啡。這名警員之後在Instagram帳號中表示，自己當時已連續工作16小時，中途在星巴克買杯咖啡，沒想到店員竟然在咖啡杯上手繪一隻豬的圖案給他。

警員為遭遇這起事件沮喪，他在貼文上寫道，「這讓人感到不被尊重，尤其在為社區服務一整天後，我只是想喝杯咖啡提神，結果卻感覺很不舒服。」

警局在一份聲明中譴責這起事件，指出豬的形象通常被用來貶低執法人員，並表示「這種行為極其冒犯、不恰當、且不可接受」。洛縣警局辦公室官員表示，這名警員已將此事通報星巴克門店經理，經理表示將對事件展開調查。

洛縣警局局長盧納（Robert Luna）知悉此事後，聯繫星巴克企業安全部門，「正式提出關切並要求追責」。 盧納親自慰問當事警員，強調「針對執法人員的無禮行為絕不容忍」。

星巴克發言人11日傍晚表態譴責員工行為，指出這隻豬的圖案雖是網絡流行表情包，且與執法機構無關，但絕不應出現在顧客的杯子上。發言人表示此事不可接受，已多次聯繫顧客，並向警局致歉，「我們對致力於保護社區安全的執法人員深懷敬意，已立即啟動調查，並將迅速采取行動。」

洛縣警察局針對這起事件發布聲明的臉書（Facebook）頁面上，讀者評論呈現兩極化。有評論者認為星巴克應解僱涉事員工，表達對警方支持的聲音；也有人認為警方立場「令人尷尬」，且過度敏感。

星巴克 咖啡 洛縣

上一則

華女用O-1B菁英簽證 來美拍色情片

下一則

開車違規吃罰單 華女分享申訴成功經驗

延伸閱讀

星巴克「杜拜巧克力」冬季限定 搶攻社群打卡商機

星巴克「杜拜巧克力」冬季限定 搶攻社群打卡商機
星巴克冬季菜單 杜拜巧克力、開心果超吸睛

星巴克冬季菜單 杜拜巧克力、開心果超吸睛
漲汽油稅、降選民年齡 新州新法生效

漲汽油稅、降選民年齡 新州新法生效
新州莫郡207年「農夫年鑑」熄燈 2026印刷版成絕響

新州莫郡207年「農夫年鑑」熄燈 2026印刷版成絕響
行銷新浪潮 星巴克、達美找員工當網紅 宣揚歡樂職場

行銷新浪潮 星巴克、達美找員工當網紅 宣揚歡樂職場
新州最低時薪 今起漲到15.92元

新州最低時薪 今起漲到15.92元

熱門新聞

U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（由ChatGPT製作）

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

2026-01-07 20:06
河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

2026-01-11 15:27
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31
本報記者走訪台北街頭時，常能看到民眾手提Trader Joe's經典藍色大托特包悠閒逛街。（記者謝雨珊／攝影）

春節返台帶什麼伴手禮 超市托特包搶手

2026-01-08 01:15
本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

2026-01-05 19:14

超人氣

更多 >
金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見

「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見