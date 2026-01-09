我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情緒失控？長榮台籍機長LA起飛前 拳打副駕駛

最貴離婚協議 比爾蓋茲捐79億給前妻基金會

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

編譯組╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曾祕密嫁給自己亞裔繼子的拉斯維加斯成人片女星麥可斯（Devyn Michaels），如今為一樁駭人聽聞的分屍命案付出沉重代價。（示意圖由Chatgpt生成）
曾祕密嫁給自己亞裔繼子的拉斯維加斯成人片女星麥可斯（Devyn Michaels），如今為一樁駭人聽聞的分屍命案付出沉重代價。（示意圖由Chatgpt生成）

紐約郵報報導，曾祕密嫁給自己亞裔繼子的拉斯維加斯成人片女星麥可斯（Devyn Michaels），如今為一樁駭人聽聞的分屍命案付出沉重代價。麥可斯2023年8月殺害並斬首前男友、亞裔繼子的生父威列特（Jonathan Willette），2026年1月9日遭法院判處28年至終身監禁。

47歲的麥可斯過去是拉斯維加斯頗具知名度的成人片演員。檢方指出，她殘忍殺害的對象，是46歲的威列特，也是兩人2年幼女兒的父親，以及她秘密結婚的亞裔繼子的生父。案發時，威列特正準備搬入麥可斯住處，展開同居生活。

檢方在審理過程中，播放一段警方訊問影片。麥可斯在片中供稱，當時她在臥室替前男友按摩，隨後以一件「像燭台的物品」重擊對方。她在開庭陳述中辯稱，因不滿威列特過於倉促搬進家中、影響孩子生活，情緒失控才動手。兩人此前曾分分合合，希望「維持家庭完整」。

然而，案件隨後出現更黑暗內幕。檢方揭露，命案發生時，麥可斯其實已與德維爾（Deviere）結婚；德維爾是威列特前段關係所生的成年亞裔兒子。兩人向警方聲稱婚姻僅為保險目的，但調查發現，兩人早已祕密交往多年，甚至在麥可斯與威列特交往期間，仍維持關係。

受害者威列特的母親Yoko Willette曾在日語翻譯的協助下，出庭作證。Yoko Willette稱，兒子威列特一直與她同住，案發前夜兒子曾與麥可斯一起外出，兩人約晚10時返家。案發凌晨1時，她看到麥可斯前往廚房，並聽到院子裡有奇怪狗叫，接著還聽到兒子房中傳來奇怪聲響。接著第二天，她看到兒子的皮卡車停在門口，她覺得情況很怪，遂前往兒子房間查看，結果發現兒子的屍體被毛毯包裹，且滿地是血。Yoko Willette立即撥打911報警，並發現廚房一把大菜刀丟失。

截至2026年1月9日，警方仍未找到威列特的頭與那把丟失的大菜刀。麥可斯則在法庭上一再否認斬首威列特，以及藏匿作案的大菜刀。

法官蒂瓊斯（Tierra Jones）最終裁定，麥可斯因謀殺罪，判處20年至無期徒刑，另因使用致命武器加判8至20年，兩刑期連續執行，意味她須服刑滿28年後，方可申請假釋。

克拉克縣（Clark County）首席副檢察長喬丹尼（John Giordani）表示，儘管被告無前科，但犯行極端暴力，理應處以最重刑責。威列特的父親哀痛指出，孫女將一生背負母親殺害父親的事實，並表示：「奪走他人生命的人，不該再自由行走街頭。」

亞裔 保險

上一則

25年來首次 加州全境0乾旱

下一則

情緒失控？長榮台籍機長LA起飛前 拳打副駕駛

延伸閱讀

東京驚悚5死命案 母與3子陳屍自宅 公寓衣櫃藏身中多刀男屍

東京驚悚5死命案 母與3子陳屍自宅 公寓衣櫃藏身中多刀男屍
楊冪「小鳥胃」 一桌菜只吃幾口 粉絲心疼

楊冪「小鳥胃」 一桌菜只吃幾口 粉絲心疼
「驚聲尖笑」健美女星62歲驟逝 身有外傷真正死因待查

「驚聲尖笑」健美女星62歲驟逝 身有外傷真正死因待查
日女星廣末涼子超速追撞 致友人骨折 判罰4476美元

日女星廣末涼子超速追撞 致友人骨折 判罰4476美元
川普突襲「斬首」馬杜洛政權 美國行動是否合法？

川普突襲「斬首」馬杜洛政權 美國行動是否合法？
美軍斬首委國政權裡應外合內幕曝光 行前川普送1句祝福

美軍斬首委國政權裡應外合內幕曝光 行前川普送1句祝福

熱門新聞

U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（由ChatGPT製作）

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

2026-01-07 20:06
高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31
本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

2026-01-05 19:14
ICE突襲加州中央海岸，抓捕上百人。此為ICE抓捕圖，並非此次行動。（ICE官網）

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

2026-01-05 15:01

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
川普對中侵台弦外之音：從「要做什麼是他的事」到「換總統就不一定」

川普對中侵台弦外之音：從「要做什麼是他的事」到「換總統就不一定」
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業
住飯店想挑安靜房間 這兩組房號先避開

住飯店想挑安靜房間 這兩組房號先避開