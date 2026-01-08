又要動武？美巡邏機罕見盤旋加州海岸毒品走私熱區

P-8「海神式」（Poseidon）海上巡邏機具備反潛作戰與海面監控能力，特別適合部署於長期被販毒集團用來將芬太尼等毒品走私入美國的太平洋毒品走私航道。（波音官網）

每日郵報報導，美國海軍P-8「海神式」（Poseidon）巡邏機，5日罕見盤旋在墨西哥 外海一處毒品走私樞紐，其途經俄勒岡州與加州 。由於正值總統川普 威脅對墨西哥販毒集團採取軍事行動之際，此舉引發關注。

這架巡邏機自華盛頓州海軍基地Whidbey Island起飛，途經俄勒岡州與加州，自南加州海岸向下飛行至墨西哥下加州（Baja California）及恩塞納達（Ensenada）外海。從航班追蹤網站顯示，這架飛機在距離蒂華納（Tijuana）外海數哩上空執行偵測任務，多次盤旋自聖地牙哥與蒂華納附近向西延伸約352哩領海與專屬經濟區一帶後返回基地。蒂華納長期受暴力組織犯罪困擾，被視為販毒集團運作重要通道之一。

此次飛行正值川普數日前就毒品問題，對墨西哥發出警告之後，曾暗示可能採取類似在委內瑞拉進行的軍事行動。川普批評墨西哥政府未能果斷打擊毒品販運集團，使其持續控制墨西哥大片地區，「這樣說並不好聽，但販毒集團就是在統治墨西哥」。

川普早在去年11月便對墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）發出警告，要求她對販毒集團採取行動，否則可能面臨美國軍事介入。他在白宮對記者表示，「我會不會對墨西哥發動攻擊來阻止毒品？我完全可接受。為了阻止毒品，不管需做什麼，我們都會做。」

P-8海神式巡邏機，最高可飛行至4萬1000呎，時速接近每小時565哩，具備空中加油能力，能長時間滯留空中執行任務。該機隊共有174架飛機，全球累積飛行時速超過70萬小時，可於嚴苛的海上環境服役25年。

波音公司表示，P-8整合先進武器與任務系統，可快速升級因應不斷演變的威脅。每架飛機皆以高度互通性為設計核心，能與美國及同盟部隊在陸海空領域協同作戰。該機同時具備反潛作戰與海面監控能力，配備先進感測系統，能偵測海面與水下目標，經常被用來監控可疑船隻與海上動態，特別適合部署於長期被販毒集團用來將芬太尼等毒品走私入美國的太平洋毒品走私航道。