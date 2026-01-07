新版倒金塔飲食指南公布 最該多吃的食物你想不到

美國政府7日公布的最新美國人飲食指南，為一個倒金字塔形狀的圖譜，最上面也就是面積最大的為最應該多吃的食物。（RealFood.gov）

美國衛生部長小甘迺迪 （Robert F. Kennedy Jr.）與農業部長羅林斯（Brooke Rollins）於7日公布了新版美國人飲食指南，飲食按照比例多寡形成倒金字塔形狀，而最上面一層應該最多社區的食物種類卻跟民眾的普遍認知有所差異。

KTLA5電視台報導，這項2025至2030年的倒金字塔形狀的飲食指南「乍看之下可能有些奇怪。」小甘迺迪在記者會上表示，「你們可以在這裡看到這個食物金字塔，很多人會說它是倒過來的，但其實以前才是顛倒的，我們只是把它矯正過來。」

這座倒金字塔最上層的面積最大的部分由蛋白質、乳製品、水果、蔬菜以及指南所稱的「健康脂肪」所組成；最底部則是一個較小的尖端，包含全穀類食物，如麵包和米飯。

這份新版指南強調蛋白質攝取，建議量幾乎是上一版美國飲食指南的兩倍。指南建議攝取乳製品，包括全脂選項，作為蛋白質與健康脂肪的來源。其他被認為是良好脂肪來源的食物還包括酪梨、橄欖、雞蛋 、橄欖油、奶油以及牛脂。

指南指出，多樣化的水果與蔬菜同樣重要，應在一天當中分散攝取。

依照個人熱量需求，建議每日攝取兩到四份全穀類食物，並著重於富含纖維的選擇；同時建議「大幅」減少加工碳水化合物的攝取，例如白麵包、麵粉製成的玉米餅（tortillas）與餅乾。

最後，指南強烈建議避免高度加工及高糖的食品與飲料，如餅乾、汽水與洋芋片—這些都未出現在新的食物金字塔中。

小甘迺迪說，「我的訊息很清楚：吃真正的食物，」

KTLA5電視台報導，最早的食物金字塔於1992年推出。那時，金字塔是正過來的，其中面積最大的底層是穀類，其次是水果與蔬菜，再往上則是乳製品與蛋白質。位於最頂端的是脂肪、油類與甜食，當時建議僅「適量食用」。

2005年，食物金字塔被重新設計，並納入「運動是健康生活方式一部分」的概念。

到了2010年，飲食指南則完全捨棄金字塔的形式，改以餐盤作為示意圖。「MyPlate（我的餐盤）」圖像是一個被分成約四等份的圓盤，建議一半裝滿水果和蔬菜，四分之一為穀類，四分之一為蛋白質；旁邊則搭配一份乳製品，並建議選擇低脂或脫脂。

儘管新的食物金字塔大幅強調動物性產品，完整的飲食指南中仍包含一節專門給素食者與純素者的建議。指南指出，這些族群仍應設法攝取高蛋白密度的食物，例如豆類、扁豆、堅果、豆腐 與天貝（tempeh）。同時也提醒，應避免高度加工的素食或純素替代品，因為這類產品可能含有過量的脂肪、糖分與鹽分。