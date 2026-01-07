華人區小學被迫封鎖 有人持刀傷人 受害者身中數刀

阿罕布拉發生持刀傷人案件，附近小學被迫封校。（谷歌地圖）

洛杉磯 縣華人 聚居的阿罕布拉 市，日前發生持刀傷人案件，因為案發地點距離當地小學非常近，為保護孩子安全，學校被迫封校。據悉，該校有許多華裔學生就讀。

據NBC等媒體綜合報導，案發在6日下午2時左右，阿罕布拉加菲爾德小學（Garfield Elementary School）附近發生持刀傷人事件，造成一人受傷。當地警方封鎖該區域，搜捕嫌疑人長達數小時。拉加菲爾德小學也被迫進入封鎖狀態。

阿市警局稱，警方當天下午接到報警，稱雲杉街（Spruce Street）和大西洋大道（Atlantic Boulevard）附近，有人被刺傷。警方到達現場後，發現受害者是一名男性，已身中數刀，受害者被送往附近醫院搶救，目前情況穩定。

案發後，警察在加菲爾德小學以北街道展開搜捕，尋找涉嫌襲擊案件的人。為確保學生、老師安全，學校在當天即將放學時實施封鎖。據悉，之後學生們逐一被家長和監護人接走。警方稱，這起事件沒有學生、教師或家長牽涉其中，學校也沒有人員受傷。

NewsChopper4直升機在現場上空拍攝，阿罕布拉和附近城市聖瑪利諾（San Marino）警局的警員，武裝戒備、持槍展開全面搜索。案件目前仍在調查中，嫌疑人被描述為全身著黑衣的男子，當局尚未公布是否已將其抓捕歸案。任何有案件更多信息的人，撥打626-308-4820與警方聯繫。