華女涉元旦爆炸恐攻 拒認罪

編譯組／即時報導
涉嫌元旦恐攻的41歲華女賴辰婷（Chen-Ting Lai，音譯），2日在洛杉磯聯邦法院對多項聯邦指控表示不認罪。圖為涉及元旦恐攻的4嫌，右二是賴辰婷。（取自聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli X）
涉嫌元旦恐攻的41歲華女賴辰婷（Chen-Ting Lai，音譯），2日在洛杉磯聯邦法院對多項聯邦指控表示不認罪。圖為涉及元旦恐攻的4嫌，右二是賴辰婷。（取自聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli X）

住在格蘭岱、英文名Tina的41歲華女賴辰婷（Chen-Ting Lai，音譯），2日在洛杉磯聯邦法院對多項聯邦指控表示不認罪，包括「向恐怖分子提供及企圖提供物質支持罪」，以及「持未登記槍械罪」。檢方指控，賴辰婷是計畫跨年夜對洛杉磯與橙縣多處目標發動爆炸攻擊的4被告之一，該計畫已於數周前被當局偵破。法院將庭審日期暫定為2月12日。

其餘3名被告，分別為30歲的卡羅爾（Audrey Illeene Carrol）、32歲的佩吉（Zachary Aaron Page）以及24歲的加菲爾（Dante James Anthony-Gaffield）。4人均面臨上述指控。根據美國檢察官辦公室說法，卡羅爾與佩吉另被加控一項「使用大規模毀滅性武器陰謀罪」。

起訴書指出，所有被告皆居住於洛杉磯地區，並是「龜島解放陣線」（Turtle Island Liberation Front，簡稱TILF）的反資本主義、反政府組織成員。聯邦檢察官指稱，他們隸屬卡羅爾形容的「激進」TILF派系，並透過名為「黑蓮花之令」（Order of the Black Lotus）的加密通訊群組進行聯絡與策畫行動。

聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）表示，4嫌12月12日在莫哈維沙漠（Mojave Desert）29棕櫚村（Twentynine Palms）附近的沙漠地區被捕，當時他們正從車輛中卸下製造炸彈的材料，準備製作並測試用於對南加州多個目標發動協同攻擊的爆破裝置。起訴書中附有現場照片，顯示一處營地內的折疊桌上散布各式炸彈製造材料。

根據檢方說法，卡羅爾2025年11月疑似手寫長達8頁的文件，詳述鎖定南加州多家美國企業、計畫跨年夜發動的爆炸攻擊行動。埃薩利未透露具體目標的公司名稱，但形容其性質類似「亞馬遜類型」的物流中心。

聯邦檢察官並指控，佩吉曾透過加密通訊應用程式，向卡羅爾、加菲爾等共謀者發送訊息，宣稱以色列、美國及「殖民者」「死亡」。法庭文件顯示，卡羅爾回應：「他們全都該死，把一切燒毀。」檢方表示，2025年12月初，4被告持續採購炸彈製造材料，包括硝酸鉀、硫磺、木炭與管狀物品，並在莫哈維沙漠建造與測試爆炸裝置。

檢察官指出，該計畫包含在多家企業內放置裝有爆裂裝置的背包，並原定2025年12月31日午夜同步引爆。埃薩利補充，該組織另據稱計畫在元旦後的幾個月，使用管狀炸彈攻擊移民暨海關執法局（ICE）的執法者與車輛。

若遭定罪，卡羅爾與佩吉最高可能面臨終身聯邦監禁，加菲爾與賴辰婷則可能面臨最高25年刑期。埃薩利指出，這些指控「反映他們行為的嚴重性。他強調，檢方將持續調查並起訴所有與恐怖組織相關的人士，依法究責。

「龜島解放陣線」是反資本主義和反政府團體。圖為其標語。圖／FBI提供）
「龜島解放陣線」是反資本主義和反政府團體。圖為其標語。圖／FBI提供）
嫌疑人計畫在背包內放置簡易爆炸裝置，目標鎖定南加州美國企業，並預定在跨年夜午夜同...
嫌疑人計畫在背包內放置簡易爆炸裝置，目標鎖定南加州美國企業，並預定在跨年夜午夜同時爆炸。圖為其在沙漠地區測試的炸彈原料。（X@FBI Los Angeles影片截圖）

