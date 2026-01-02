華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

我的頻道

記者邵敏／洛杉磯即時報導
高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）
南加多名華人最近收到高薪招聘短信，稱無需工作經驗，遠程兼職時薪可達250至500美元。一名華人識破這就是詐騙短信，「我以前遇到過類似高薪招聘，當時是富婆高價求子，月薪幾萬人民幣，很多人上當受騙。」

華人張女士日前收到一則招聘短信，對方自稱Kforce專業人才派遣公司員工，正在招聘年齡23歲及以上的遠程兼職助理，每天工作60至90分鐘，日收入可達250至500美元。招聘內容顯示，工作靈活，可在家辦公，自主安排時間，每周工作四天，保證最低收入1000美元。

此外，短信還提到，這項工作無需任何經驗或特殊技能，任職前接受實務培訓。工作內容是幫助商家優化產品，提升流量與曝光度。公司為員工每年提供15至20天有薪假，以及其他休假福利。短信還強調，職位數量有限，如需申請請回答「是」，對方將提供更完整的資訊。收到短信後，張女士懷疑這是詐騙，直接忽略這條信息。

洛杉磯華人李幺傻同樣收到類似短信，作為一名中國前資深調查記者，他判斷這就是典型的高薪騙局，「一看就是假的，不問求職者工作背景、教育學歷，什麽都不問。薪水卻遠高美國基本時薪，不合常理。」李幺傻指出，此類高薪招聘短信，主要目的是騙取報名費，被害人一旦上鉤，對方就會要求先支付一筆費用。

他做暗訪記者期間，2005年前後，中國南方的電線桿、公共廁所裡，到處張貼大量虛假廣告，以高報酬誘惑普通人，其中「富婆求子」最為流行。這些廣告內容如出一轍，上面貼著富婆、少婦照片，並指出結婚多年沒有孩子，家庭面臨破裂，急需求子；如有合適男子願意幫忙，與富婆同居直到對方懷孕，可每月支付2萬元人民幣（約2800美元）。

「20年前的2萬元人民幣非常多，」李幺傻回憶，不少人希望奔著月薪2萬人民幣去，結果都被騙。當時李幺傻撥通「富婆求子」廣告上的電話號碼，一名自稱經紀人的男子接電話，並約酒店面試。李幺傻和同事攝影記者一起前去暗訪，經紀人稱兩人條件完全符合要求，「攝影記者身高一米五，富婆求子怎麼會找他？不擔心影響下一代身高嗎？」李幺傻表示，經紀人對他們很滿意，隨後讓兩人各交200元人民幣（約30美元）報名費。幾天後，揭示「富婆求子」真相的稿件發表後，很多讀者打電話到報社稱曾經被騙。「交了報名費後，電話再也打不通。雖然騙子每次只騙200元人民幣，胃口不大，但騙的人多了，錢就多。」

李幺傻指出，類似高薪詐騙曾在中國非常猖獗，且形式多樣。廣州某人才市場招聘攤位承諾高薪，卻不說工作性質，先向求職者每人收取500元人民幣（約70美元）報名費，「做什麽不說，就是讓你先交錢，交了錢才安排工作，這些都是騙局。」

對於最近收到的招聘短信，李幺傻結合以前暗訪經驗，他認為詐騙手段相同。不過，對突然收到這樣的詐騙短信，李幺傻擔憂個人資訊已洩露，不知道他的手機號碼為何會在騙子手中，「時代更迭，同樣的詐騙方式，以前是張貼廣告，現在是針對性的發短信。不變的是，還是會有人上當，相信不勞而獲的好事。」

招聘短信顯示，工作60至90分鐘，收入可達250至500美元。（圖／受訪者提供）
