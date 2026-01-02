加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

DMV日前表示，由於一項源自2006年系統遺留軟體錯誤，約有32.5萬加州居民將被要求更換其REAL ID駕照或身分證，受影響人群占全體REAL ID持有者約1.5%。（加州車輛管理局提供）

加州 車輛管理局（DMV ）系統出包，32萬民眾需重新辦理REAL ID駕照或身分證。DMV日前表示，由於一項源自2006年系統遺留軟體錯誤，約有32萬5000加州居民將被要求更換其REAL ID駕照或身分證，受影響人群占全體REAL ID持有者約1.5%。

據洛杉磯時報和KTLA報導，DMV在審查其數據系統時發現，部分合法移民 所獲發REAL ID有效期未與其在美國的合法居留許可期限一致，而是錯誤套用標準證件的更新周期。為確保持續符合聯邦真實身分法案（REAL ID Act）規定，受影響者將需重新辦理證件。

DMV表示，未來幾周至數月內，受影響群體將陸續收到通知，說明是否符合重新辦理資格，及需要採取的具體步驟。DMV將加快處理流程，並免除所有重新核發REAL ID或非REAL ID證件的相關費用。

DMV局長Steve Gordon表示，DMV主動審查紀錄，發現這是一個2006年留下的系統問題。目前已通知受影響客戶，並提供清楚指引，協助他們維持有效的加州證件。不過對近99%的REAL ID持有者而言，無需採取任何行動。DMV將持續致力服務加州居民，並確保所核發的REAL ID符合聯邦標準。

DMV同時重申，REAL ID僅發給經聯邦系統核實具有合法居留身分的人士，無證移民不會獲發REAL ID。此次事件並非身分審查問題，而是證件有效期限設定上的技術性錯誤。

根據聯邦規定，自2025年5月7日起，民眾若要搭乘美國國內航班，或進入聯邦設施（包括軍事基地、聯邦法院及其他安全管制區域），須出示REAL ID或其他符合聯邦標準的身分證明文件。

DMV提醒，尚未收到重新辦理通知的REAL ID持有者無需主動採取行動。