玫瑰花車20年來首度雨中行 台僑80多人全程參與

記者張庭瑜／洛杉磯即時報導
Kiwanis國際青少年服務團成員乘坐於主題花車上，身穿隊服、笑容滿面，與沿途觀眾熱情互動。花車以綠意與繽紛花卉布置，展現活力與希望。（讀者提供）
Kiwanis國際青少年服務團成員乘坐於主題花車上,身穿隊服、笑容滿面,與沿途觀眾熱情互動。花車以綠意與繽紛花卉布置,展現活力與希望。(讀者提供)

2026年元旦玫瑰花車遊行（Rose Parade）遇上罕見風雨，為20年來首度在雨中舉行，仍吸引大量民眾冒雨觀賞。來自台僑社團的80多位僑胞，清晨齊聚巴沙迪那（Pasadena），不畏雨勢全程參與，海外台灣關懷聯合會臺北分會會長邱玲兒表示：「這樣的經驗碰都碰不到，反而更顯得特別。」

新年玫瑰花車遊行是南加州年度盛事，但昨天天氣惡劣，不少觀眾席的座椅被雨水淋濕。為此，組織此次觀賞活動的台僑團體特別事前準備塑膠布覆蓋座椅，並租借室內空間供僑胞與志工使用，方便上廁所與臨時避雨。許多與會者在遊行的花車尚未行經之際，透過電視收看現場轉播，再到街邊觀賞實況，克服氣候因素帶來的環境挑戰。

邱玲兒指出，當日出發前曾考慮設置帳篷遮雨，但擔心會遮擋他人視線，最終決定建議參與者穿著雨衣，「雖然雨勢很大，也有些人帶了傘，但都盡量不影響其他觀眾」。

參與人數約八、九十人，活動採用報名制，收取小筆費用作為活動支出，剩餘款項最終捐出用於慈善。邱玲兒表示：「既能欣賞花車，又能行善，何樂而不為？大家都非常開心。」

她回憶，自己在洛杉磯居住超過20年，這是第一次碰上玫瑰花車遊行在雨中舉行，「反而讓這場活動更加難忘。風雨無阻，不減熱情，大家都很震撼也很感動」。

根據天氣預報，巴沙迪那東區當天降雨量達1.78英吋，鄰近的威爾遜山（Mount Wilson）與伊頓水壩（Eaton Dam）的雨量更超過2.4英吋。

即便如此，第137屆玫瑰花車遊行仍順利舉行，主題為「The Magic in Teamwork（團隊合作的魔法）」，由湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）擔任大禮官，吸引成千上萬民眾與觀光客參與，展現加州冬季特有的熱情與韌性。

遊行於上午8時從Green Street與Orange Grove Boulevard交叉口起跑，全程約5.5英里。本屆共有近40輛花車參與，其中備受矚目的花車包括向「Star Trek」60周年致敬的主題車，以及紀念寶馬山、伊頓野火一周年的「Rising Together」花車，由火災倖存者親自參與裝飾。Donate Life的花車主題為「Treasure Every Moment Together」，紀念29位器官捐贈者，並邀請16位器官、眼角膜與組織受贈者與捐贈者代表搭乘，透過花卉肖像（floragraph），展現生命延續的故事。

遊行後，所有花車將於Sierra Madre Boulevard 與 Washington Boulevard的交叉口參加展出。展覽時間為1日下午1時30分至5時，2日為上午9時至下午5時，3日為上午9時至下午4時。其中2日上午7時起開放長者與身心障礙人士優先參觀。

「北美台北鄉親會」與僑胞在雨中整齊排隊觀禮，揮手致意，場面熱烈，眾人穿戴雨衣與撐...
「北美台北鄉親會」與僑胞在雨中整齊排隊觀禮,揮手致意,場面熱烈,眾人穿戴雨衣與撐傘應對天候,場面溫馨。(讀者提供)
參與觀禮的台僑鄉親穿著雨衣整齊就座，在風雨中守候花車經過，臉上笑容未減，充分展現...
參與觀禮的台僑鄉親穿著雨衣整齊就座,在風雨中守候花車經過,臉上笑容未減,充分展現風雨無阻的精神。(讀者提供)
遊行花車「Building Kinder Communities」以童話風格展現...
遊行花車「Building Kinder Communities」以童話風格展現溫馨主題,花車上人物與地面行進隊伍皆穿雨衣演出,展現不減熱情的專業精神。(讀者提供)
洛杉磯地區僑團於遊行當日設置補給站，提供熱水與飲品，義工與幹部合影留念，展現周到...
洛杉磯地區僑團於遊行當日設置補給站,提供熱水與飲品,義工與幹部合影留念,展現周到的後勤支援與團隊合作精神。(讀者提供)
來自「洛縣關懷會」的僑胞身穿紅色背心、手持團體識別牌合影，儘管氣溫濕冷，仍洋溢著...
來自「洛縣關懷會」的僑胞身穿紅色背心、手持團體識別牌合影,儘管氣溫濕冷,仍洋溢著熱情與歡笑,展現凝聚力。(讀者提供)
僑胞身穿「海外台灣關懷聯合會」背心於遊行現場側拍花車盛況，背影鮮明，展現僑團參與...
僑胞身穿「海外台灣關懷聯合會」背心於遊行現場側拍花車盛況,背影鮮明,展現僑團參與國際盛事的熱忱。(讀者提供)
民眾在花車遊行途中開心合影，面對鏡頭比出勝利手勢，後方排隊觀禮人潮絡繹不絕，顯示...
民眾在花車遊行途中開心合影,面對鏡頭比出勝利手勢,後方排隊觀禮人潮絡繹不絕,顯示活動吸引力不受天候影響。(讀者提供)

