我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獨／加州名下商圈涉黃賭毒 21娃父宣國軍撇清

新年逾350種藥物漲價 輝瑞調漲80多種最多

獨╱21娃父宣國軍 名下商圈涉黃賭毒 他這麼說...

本報記者／艾爾蒙地即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
對10505號大樓的突襲行動中，有數名華人被捕，其中9人是無證移民，他們將面臨遣返程序。（美國緝毒局洛杉磯分局）
對10505號大樓的突襲行動中，有數名華人被捕，其中9人是無證移民，他們將面臨遣返程序。（美國緝毒局洛杉磯分局）

今年7月，南加州亞凱迪亞市一棟300萬美元豪宅內的虐童案，牽出一對華人夫婦通過代孕生下據稱21個孩子的事，轟動社區；此事僅三個月後，又爆出其位於艾爾蒙地市的一棟物業大樓屢被搜出毒品、槍枝、賭博用具等非法物品。一時間，人們對這位涉兩起事件的神秘男主議論紛紛。這位被推向輿論風口浪尖的男主人公：宣國軍（Xuan， Guojun）12月30日接受本報獨家專訪。他是否真的與毒品、賭博等犯罪有關？被屢次因涉案查封的10505號大樓，如今又變得如何？

在一系列事件爆發後，宣國軍約定和本報訪談的地點，正是執法部門屢次突擊查封的風暴中心：艾爾蒙地市山谷大道10505號大樓。這棟大樓外圍鐵柵欄高聳，大門設有門禁。10505號大樓包含中間主樓以及兩邊對稱的側樓，牆面通體為粉色，很好辨認。

10505大樓曾被警方突擊、搜查過多次。（本報記者／攝影）
10505大樓曾被警方突擊、搜查過多次。（本報記者／攝影）

下午3時，宣國軍偕同三名管理人員現身：大樓臨時管理員、裝修設計師以及負責地產租賃的經紀人。宣國軍身材較為瘦削，他坦言，最近幾個月身體欠佳，入院治療好幾次。隨後，他遞出兩張準備好的法律文件，一份為從巴沙迪那法院開具的洛杉磯縣法院證明，顯示截至2025年12月18日，宣國軍沒有案件紀錄（No Case File）；另一份文件則是加州中部聯邦法院開具的，截至2025年12月19日，顯示宣國軍沒有涉民事（civil）或刑事（criminal）犯罪紀錄。

宣國軍說︰「說我製毒、販毒的，都是胡說八道！」

今年9月，艾爾蒙地市政府對宣國軍名下的10505大樓向法院聲請「民事終止令」（civil abatement claim），原因是過去幾年，該處大樓多次被查出非法賭博、藏匿大麻、毒品、槍枝等問題。根據相關公開的法庭文件，當地警方第一次對該商業樓進行調查是在2021年，當時警方在裡面發現冰毒以及賭博用品。此後的三年內，警方在此地又進行四次搜查，每次都有不同發現，包括賭博設施、非法大麻以及致幻蘑菇種植。

對10505號大樓的突襲行動中，在地下夜總會中發現大麻、賭博用具等。（美國緝毒局...
對10505號大樓的突襲行動中，在地下夜總會中發現大麻、賭博用具等。（美國緝毒局洛杉磯分局）

不過這些非法活動，與宣國軍並無直接相關。法庭文件顯示，這些非法活動中，很大部分與一位名叫馬豪仁（Haoren Ma，音譯）的租客直接關聯。根據洛杉磯時報，馬豪仁別名「Dragon（龍）」，曾經因移民欺詐被判有罪，於聯邦監獄服刑4.5年。在刑期開始前，他發誓刑滿釋放後將返回中國，再也不犯罪。然而在此九年後，他出現在宣國軍的物業中，涉非法種植大麻與致幻蘑菇。警方曾在馬豪仁租的房間內，搜出1715磅的致幻菇。並沒收95磅濃縮大麻蠟、彈藥以及一把偽裝成手機的手槍。他於2023年8月31日在10505大樓附近被捕。

10505號大樓，至少被執法部門突擊過五次，這很難相信該業主宣國軍對這些非法活動毫不知情。對此，宣國軍給出幾點原因：

他首先表示，其本人與這些犯罪行為毫無關聯，皆是其租客所為。宣國軍出示幾封從警局調取的報案紀錄，其中幾次警方的搜查，均是出於當時大樓員工的報警；其次，那段時間大樓的物業經理頻繁更換，物業管理疏忽；再次，這些問題租客，即使被發現有問題，也很難趕走。大樓的數名工作人員，甚至受到馬豪仁的死亡恐嚇。

宣國軍說，大樓目前已經沒有違法行為，他們正積極配合艾爾蒙地市府要求。他說︰「違法行為，堅決取締。」

10505這棟曾經的「問題」大樓，沒有想像熱鬧，甚至有點冷清。宣國軍對曾經的案件事發地，倒是毫不遮掩，邀請記者參觀。大樓右側的側樓，有曾經馬豪仁製毒、販毒的房間，有曾被聯邦執法單位突擊的地下夜店，如今裡面冷冷清清，甚至有的房間一片狼藉。宣國軍說，這些房子不知被警察砸壞過多少次。其中一間房子上面用中文貼著「停業通知書」，大意是因查到毒品、吸食工具及相關違禁品，即日起須暫停一切營業活動，直至調查結束後並獲當局允許，才可以繼續經營。

10505大樓內部。（本報記者／攝影）
10505大樓內部。（本報記者／攝影）

宣國軍表示，現在出租辦公室生意難做，「自疫情後就不行了。」大樓大部分辦公室未能出租，每年大樓的水電、人工費要消耗很多錢，大樓每年都在虧損。當被問及為何周圍要建鐵圍欄時，宣國軍表示，周圍流浪漢實在太多，有次流浪漢甚至來到大樓裡洗澡。

與記者談及這些事，宣國軍似乎有過掙扎，他說，所有人都反對他這樣做，包括妻子、律師，還有害怕被馬豪仁報復的辦公室職員。但他態度堅決，最主要的目的，是澄清自己與毒品生意無關。

當被問及代孕生子的事情時，宣國軍搖頭稱︰「還是不說了吧。」

對10505號大樓的突襲行動中，有數名華人被捕。（美國緝毒局洛杉磯分局）
對10505號大樓的突襲行動中，有數名華人被捕。（美國緝毒局洛杉磯分局）
對10505號大樓的突襲行動中，警方進入地下夜總會搜查。（美國緝毒局洛杉磯分局）
對10505號大樓的突襲行動中，警方進入地下夜總會搜查。（美國緝毒局洛杉磯分局）

艾爾蒙地 大麻 租客

上一則

曾風靡全美 經典杯子蛋糕連鎖品牌關閉直營門市

延伸閱讀

哥倫比亞總統：美軍炸毀委內瑞拉港口城市毒品工廠

哥倫比亞總統：美軍炸毀委內瑞拉港口城市毒品工廠
駐紐約經文處20年前砸3000萬買舊樓整修 夏立言：太棒了 我會再做一次

駐紐約經文處20年前砸3000萬買舊樓整修 夏立言：太棒了 我會再做一次
駐紐約經文處落成20周年 處長李志強：走進大樓像「回到家」

駐紐約經文處落成20周年 處長李志強：走進大樓像「回到家」
房子是自己的 芝加哥經文處房價漲跌不驚

房子是自己的 芝加哥經文處房價漲跌不驚
中企承建曼谷唯一震垮大樓 泰審計署確認：施工設計缺陷

中企承建曼谷唯一震垮大樓 泰審計署確認：施工設計缺陷
桑尼維爾市中心2新辦公大樓 全部租滿

桑尼維爾市中心2新辦公大樓 全部租滿

熱門新聞

2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18
聯邦大陪審團起訴友利雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）等公司與擁有者潘信勉等，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅、反補貼稅及關稅 。（取自谷歌地圖）

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

2025-12-25 01:20
消費者需留意，今年部分零售商已悄悄調整退貨政策，甚至新增手續費，若未事先了解，可能影響退款金額。（示意圖由ChatGPT生成）

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

2025-12-26 14:42
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

「Intel比較爽」台積電工程師想跳槽

2025-12-26 20:44

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
4星座對賺錢有天賦 2026年順到底「風生水起」

4星座對賺錢有天賦 2026年順到底「風生水起」
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
煎出焦香美味牛排 只需花幾秒做一事「絕對不要略過」

煎出焦香美味牛排 只需花幾秒做一事「絕對不要略過」