華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」

華人一家在美旅行，財物被偷，無法回家。(示意圖取自Pexels)

華人家庭赴美歡度聖誕假期，卻遭遇不幸經歷，如今有家無法回。來自加拿大 的華人一家，日前旅行至德州休士頓 （Houston），他們在中餐館吃餃子，沒想到一頓飯的功夫，汽車就被砸，包括護照 、銀行卡、電腦在內的所有行李被席卷一空。截止12月29日晚，這一家人仍然滯留他鄉，歸期難定，「家也回不去了」。

據KHOU報導，謝明珠（Mingchu Hsieh，音譯）一家來自加拿大，他們原計畫在美國度過一個歡樂的聖誕假期，沿途遊覽多個城市。從達拉斯入境，經休士頓前往聖安東尼奧（San Antonio）、奧斯汀（Austin）、大彎曲國家公園（Big Bend），最後前往新墨西哥州，再從新墨西哥州返回加拿大。

然而，就在聖誕節前夕，一家人在休士頓一家中餐館吃餃子時，所有的行程計畫徹底泡湯。謝明珠稱，他們看到允許餐廳顧客停車的標誌後，就把車停在附近停車場，但吃完飯出來時卻發現車已被撬。女兒當時驚呼，怎麼有風吹進車裡來？謝明珠回頭查看才發現，後備箱的擋風玻璃全被砸壞。竊賊盜走一家四口人的全部行李，包括筆記本電腦、手機、信用卡以及四本加拿大護照，「所有東西全都沒了。」

事發後，華人向當地警方報案，但失竊物品至今均無下落。由於趕上聖誕節假期，加拿大駐美使領館持續關閉直至29日，這家人申請緊急旅行證件的進程也被迫延遲。獲得新證件前，他們只能等待，希望能在原計畫1月2日返程航班前，拿到緊急旅行文件。對於一家人的護照被竊，謝明珠最為懊惱，這讓他們被困德州。

據悉，案發地址位於休士頓市中心西側一家中餐館附近。現場監控視頻顯示，一名小偷當時熟練地撬開車門，從車內搬走所有行李。休士頓警察局仍在調查此案，尚未有人被逮捕。

最新消息顯示，謝明珠一家正在加拿大駐達拉斯總領事館辦理臨時護照，整個辦理過程可能需要幾天，原計畫1月2日返回加拿大的航班恐無法趕上。截至當地時間12月29日傍晚，這家人還沒有找回任何被盜物品。謝明珠表示，他們現在只想盡快回家。