我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人赴美旅行 用餐時被砸車洗劫「家也回不去了」

2026紐約新規 上班族最低工資調升、房價評估更透明

華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」

休士頓訊
華人一家在美旅行，財物被偷，無法回家。(示意圖取自Pexels)
華人一家在美旅行，財物被偷，無法回家。(示意圖取自Pexels)

華人家庭赴美歡度聖誕假期，卻遭遇不幸經歷，如今有家無法回。來自加拿大的華人一家，日前旅行至德州休士頓（Houston），他們在中餐館吃餃子，沒想到一頓飯的功夫，汽車就被砸，包括護照、銀行卡、電腦在內的所有行李被席卷一空。截止12月29日晚，這一家人仍然滯留他鄉，歸期難定，「家也回不去了」。

據KHOU報導，謝明珠（Mingchu Hsieh，音譯）一家來自加拿大，他們原計畫在美國度過一個歡樂的聖誕假期，沿途遊覽多個城市。從達拉斯入境，經休士頓前往聖安東尼奧（San Antonio）、奧斯汀（Austin）、大彎曲國家公園（Big Bend），最後前往新墨西哥州，再從新墨西哥州返回加拿大。

然而，就在聖誕節前夕，一家人在休士頓一家中餐館吃餃子時，所有的行程計畫徹底泡湯。謝明珠稱，他們看到允許餐廳顧客停車的標誌後，就把車停在附近停車場，但吃完飯出來時卻發現車已被撬。女兒當時驚呼，怎麼有風吹進車裡來？謝明珠回頭查看才發現，後備箱的擋風玻璃全被砸壞。竊賊盜走一家四口人的全部行李，包括筆記本電腦、手機、信用卡以及四本加拿大護照，「所有東西全都沒了。」

事發後，華人向當地警方報案，但失竊物品至今均無下落。由於趕上聖誕節假期，加拿大駐美使領館持續關閉直至29日，這家人申請緊急旅行證件的進程也被迫延遲。獲得新證件前，他們只能等待，希望能在原計畫1月2日返程航班前，拿到緊急旅行文件。對於一家人的護照被竊，謝明珠最為懊惱，這讓他們被困德州。

據悉，案發地址位於休士頓市中心西側一家中餐館附近。現場監控視頻顯示，一名小偷當時熟練地撬開車門，從車內搬走所有行李。休士頓警察局仍在調查此案，尚未有人被逮捕。

最新消息顯示，謝明珠一家正在加拿大駐達拉斯總領事館辦理臨時護照，整個辦理過程可能需要幾天，原計畫1月2日返回加拿大的航班恐無法趕上。截至當地時間12月29日傍晚，這家人還沒有找回任何被盜物品。謝明珠表示，他們現在只想盡快回家。

加拿大 休士頓 護照

上一則

南加華人花重金購置度假屋 短短幾分鐘就被夷為平地

延伸閱讀

曼哈頓布萊恩公園發生隨機傷人案 加拿大遊客無故被刺傷

曼哈頓布萊恩公園發生隨機傷人案 加拿大遊客無故被刺傷
波士頓老字號中餐館 經營53年後熄燈

波士頓老字號中餐館 經營53年後熄燈
加拿大總理卡尼會澤倫斯基 承諾援烏25億加幣助重建

加拿大總理卡尼會澤倫斯基 承諾援烏25億加幣助重建
澤倫斯基赴美過境加拿大 將與歐盟領袖視訊會談

澤倫斯基赴美過境加拿大 將與歐盟領袖視訊會談
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
中國恢復加拿大團遊 首個旅行團抵溫哥華

中國恢復加拿大團遊 首個旅行團抵溫哥華

熱門新聞

2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
聯邦大陪審團起訴友利雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）等公司與擁有者潘信勉等，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅、反補貼稅及關稅 。（取自谷歌地圖）

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

2025-12-25 01:20
消費者需留意，今年部分零售商已悄悄調整退貨政策，甚至新增手續費，若未事先了解，可能影響退款金額。（示意圖由ChatGPT生成）

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

2025-12-26 14:42
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

「Intel比較爽」台積電工程師想跳槽

2025-12-26 20:44

超人氣

更多 >
馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花

馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花
估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元