我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

八成退休族另類財務風險 專家：未分散投資

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

洛杉磯野火災後房市洗牌 逾四成空地流向投資客

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
Redfin報告指出，洛杉磯野火受災區第三季已成交空地中逾四成由投資者買下。（記者趙健/攝影）
Redfin報告指出，洛杉磯野火受災區第三季已成交空地中逾四成由投資者買下。（記者趙健/攝影）

距離2025年1月肆虐洛杉磯地區的野火將滿一年，災後重建仍步履艱難，房地產市場則出現明顯結構變化。房地產資訊平台Redfin30日發布報告指出，在寶馬山（Pacific Palisades）、艾塔迪那（Altadena）和馬里布（Malibu）等受災郵遞區號，空地掛牌量在一年內暴增，而在實際成交的空地中，投資者買家占比達四成以上。

Redfin指出，野火受災區過去一年空地挂牌量大增。以截至11月30日的近三個月計算，寶馬山空地挂牌由去年同期約7宗增至309宗，艾塔迪那由2宗飆到225宗，馬里布也由125宗增至214宗。儘管地多，實際成交卻有限。同期間寶馬山成交107筆、艾塔迪那80筆、馬里布37筆。Redfin指出，三地都出現掛牌多於成交的壓力，導致不少土地久賣不掉、降價求售的情況。

在所有成交的地塊交易中，投資者買家在寶馬山、艾塔迪那和馬里布三地的占比分別為40.3%、44.3%、44.2%。Redfin對「投資者」的定義是：買方名稱含LLC、Inc、Corp、Homes等關鍵字，或購屋契約（deed）所有權代碼含association、corporate trustee、company、joint venture、corporate trust等；透過家族信託（family trusts）購買者不計入投資者。

Redfin經紀人卡亞利安（Sylva Khayalian）在報告中表示，艾塔迪那社區出現「社區不出售」的呼聲，鼓勵鄰居不要把土地賣給投資者，擔心改變街區樣貌；但對部分屋主而言，出售卻可能是唯一財務上說得通的選擇。她提到，投資者常以低價出手搶買地塊、準備翻建新屋；而一些屋主因年長、保險保障不足或缺乏資金重建，只能忍痛出售。

在價格方面，根據Redfin估算，艾塔迪那空地成交價約51萬美元，寶馬山約160萬美元，馬里布約130萬美元。卡亞利安指出，艾塔迪那許多成交地塊在50萬到60萬美元區間，但若地上仍有房屋，「可能會賣到100萬美元以上」。

報告還指出，災區未被燒毀、想出售的獨棟住宅，只有在開價合理且完成煙灰、煙霧等污染修復後才較可能吸引出價，而買方最在意的往往不是房價本身，而是能否負擔保險。卡亞利安提醒，加州房貸機構通常要求買方必須持有火災保險，但災後保費普遍上升約35%至50%，抬高購屋門檻。

保險 房地產 保費

上一則

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

延伸閱讀

洛杉磯蜜雪冰城白人收銀小哥 用流利中文點單引熱議

洛杉磯蜜雪冰城白人收銀小哥 用流利中文點單引熱議
建造流程簡化 加州海岸將蓋更多房

建造流程簡化 加州海岸將蓋更多房
艾美舒默瘦身成功 7年婚也玩完 急賣別墅分產

艾美舒默瘦身成功 7年婚也玩完 急賣別墅分產
喜劇女星艾美舒默「瘦成閃電」驚爆離婚 急賣紐約別墅分財產

喜劇女星艾美舒默「瘦成閃電」驚爆離婚 急賣紐約別墅分財產
創紀錄 南加每間房190萬高價成交 原來是這原因

創紀錄 南加每間房190萬高價成交 原來是這原因
南加再迎降雨 今明有雷暴風險 感恩節前可望轉晴

南加再迎降雨 今明有雷暴風險 感恩節前可望轉晴

熱門新聞

2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
聯邦大陪審團起訴友利雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）等公司與擁有者潘信勉等，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅、反補貼稅及關稅 。（取自谷歌地圖）

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

2025-12-25 01:20
消費者需留意，今年部分零售商已悄悄調整退貨政策，甚至新增手續費，若未事先了解，可能影響退款金額。（示意圖由ChatGPT生成）

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

2025-12-26 14:42
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

「Intel比較爽」台積電工程師想跳槽

2025-12-26 20:44

超人氣

更多 >
馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花

馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花
估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」
紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了