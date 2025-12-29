我的頻道

新州兩直升機相撞2死 飛行員身分公布 生前常相約用餐

為什麼理專跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

房屋遭鄰居樹倒砸壞 樹主卻不承擔責任 理由是...

編譯林思牧／即時報導
你鄰居的大樹有可能在某種情況下倒在你的房子上，你該如何預防?圖為卡斯楚谷一帶街景。 (谷歌地圖)
鄰居家大樹倒下砸壞你的房子，不見得就是鄰居的責任。東灣一名受害人被迫自付5萬多元修房子，後來電視台替她發聲，自己的保險公司才屈服。

ABC電視台報導，去年12月一場大風暴來襲，卡斯楚谷（Castro Valley）的貝利歐拉（Angela Bereola）在床上睡覺，外面下著大雨，還刮著時速36哩的大風。突然一聲巨響把貝利歐拉驚醒，所有的電燈都亮不起來，她起床拿出手電筒察看，發現一棵巨大的樹砸在她的房子上。

這棵百年橡樹位於她家圍牆的另一側，根植於海沃聯合學區的土地上。貝利歐拉說。根據第三方估價，她房子的損失為7萬600.83美元，這還不包括移除樹木時的那筆花費。

經過幾個月與學區保險部門的反覆交涉，她的索賠申請最終被駁回。學區的財產和網絡索賠專員給她的郵件中說：「根據調查結果和相關法規，我們認定樹木倒塌屬於自然災害，海沃聯合學區不承擔任何責任。」

根據學區的調查結果：「沒有發現該樹有任何病害、腐爛或結構缺陷的跡象……，此前該屋主也沒有任何投訴紀錄，因此學區無法預知這一事件會突然發生。」

「這太令人沮喪了，」貝利歐拉說。她只好找自己的保險公司索賠，但保險公司只願意承擔略高於四分之一的費用–1萬9200.86美元，這意味著她需要自己承擔5萬1399.97美元。

「這太不公平了，」貝利歐拉說，「又不是我們做了什麼導致樹倒的。」交涉了一段時間，保險公司開始不理不睬。有一天貝利歐拉看到ABC電視台的一個消費者權益調查報導，遂向電視台聯絡。電視台一出面，保險公司就屈服了，畢竟負面的報導有損公司形象。

保險 學區

