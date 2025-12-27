南加無證華人監獄關一年 選擇「自我驅逐出境」 結果？

無證移民可通過美國海關與邊境保護局(CBP)的APP完成自行遣返的相關程序。（取自CBP X）

南加移民 執法持續高壓環境下，不少走線華人 被關押在移民監獄，有些已長達一年，案件久拖不決，遣返程序緩慢，留美希望愈發渺茫。面對漫長拘押和不確定未來，一些華人選擇「自願離境」，也稱「自我驅逐出境」。有人順利獲批，回到中國或前往日本，也有人被法官拒絕。

洛杉磯章誠律師事務所JJ Zhang律師接手的案例中，一名走線華人被關押在移民監獄已近一年，遣返程序非常緩慢。這名華人最終選擇自願離境，因為覺得繼續留下來的希望不大，還不如盡早離開。

律師助理Tracy指出，大多數選擇自願離境的，基本上都關押在移民監獄內，在外面自由生活、未被拘押的無證移民，幾乎沒人願意自我驅逐。「選擇自願離境者，多數人返回中國，也有客戶庭審時向法官申請前往日本，最終獲批。」Tracy表示，實際案例中，若是法官批准的自願離境，移民監獄通常幾周內就可安排出境。「相比之下，強制遣返程序複雜，關押時間長。」

不過，自願離境也並非「想走就一定能走」。Tracy舉例，上個月一名華人申請自願離境，卻被法官拒絕，理由是此前有不按時報到記錄，盡管當事人表示不知情，但「這種情況比較特殊」，大部分自願離境申請都會被批准。

JJ表示，自願離境人群通常集中在四類。其一是移民案件勝率極低，繼續打官司只會帶來更嚴重後果；其二是庇護申請明顯站不住腳、證據嚴重不足，甚至已多次被否，主動退場可減少長期影響；其三是不打算長期留美人群，包括來美打工、探親或短期停留，家庭和事業重心在境外，「對這些人士來說，與其被強制遣返，不如主動離開」；其四是希望為將來「合法回美」留後路的人，例如通過親屬移民、L簽證、職業移民或投資移民等，主動離開後在境外重新、正規申請簽證。

但律師特別提醒，有四類人士必須對自願離境格外謹慎：1.已經在走庇護、調整身分或其他移民救濟程序的人，一旦選擇自願離境，往往等同主動放棄正在進行的法律程序；2.有美國公民配偶或子女、未來可能通過親屬移民的人，離境後可能直接觸發十年禁入條款；3.非法停留時間很長，未來移民道路徹底封死；4.曾有虛假陳述、入境問題或遞解歷史人士，自願離境並不一定能洗白過往不良記錄。