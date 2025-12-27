德州餐廳難 退休加州華男逆勢搬家去小城開燒臘店

我的頻道

編譯組/即時報導
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

KRIS 6電視台報導，德州餐廳協會（Texas Restaurant Association，TRA）最新公布的經濟報告顯示，作為全州最大私營部門雇主的餐飲業，在進入關鍵的假期消費季時，正面臨日益加劇的經營壓力。不過於此同時，卻有從大城市退休的華人，前往當地偏僻小城經營中餐館，逆勢而為。

報告指出，88%的德州餐廳反映，食品成本持續上漲，66%表示勞動成本增加，同時有52%的業者觀察到來客數下滑，顯示成本與需求雙雙承壓。報告亦提及，關稅政策與移民執法措施，進一步加重餐廳經營負擔，為業者帶來更多不確定性。

儘管整體環境艱難，但仍有逆勢而行者。在基督聖體市（Corpus Christi）南區，新開幕的中餐館Imperial Roast and BBQ House近日與Mind Your Business Success Agency合作舉行剪綵儀式，為當地餐飲市場注入新氣象。

基督聖體市位德州南部海岸，屬中小型城市。根據最新統計，2023年全市人口約31.7萬人，近一年人口略有下滑，當地家庭年收入中位數約6.6萬美元，城市族群結構以西語裔與白人居民為主，亞裔僅占約2%，整體市場規模有限。

南德州民眾對燒烤並不陌生，但該餐廳主打的，卻是較少見於當地的正宗中式燒烤風味，過去多半只能在休斯頓、聖安東尼奧等大型都會區品嘗。當地資深媒體人Jane Gregorio直言，這是她第一次在這裡見到這樣的食物。

該餐廳菜單涵蓋叉燒豬肉、五花肉、酥脆春捲、炒飯等多樣中式料理，其中招牌烤鴨，需經超過一天的風乾與準備工序，再烘烤至外皮酥脆金黃。訂購整隻烤鴨的顧客，甚至可在取餐時現場觀看片鴨過程。

業主洪（Bobby Hong）表示，這家餐廳不僅提供餐飲服務，更希望為基督聖體市帶來不同的文化體驗。洪過去曾從事法律相關工作，19歲時於加州研讀犯罪學，並曾在芝加哥擔任口譯員。退休後遷居基督聖體市，他喜愛當地較慢的生活節奏，卻也注意到缺乏正宗中式燒烤選項。

為實現開店構想，洪聯繫一名曾在芝加哥共事的廚師，親自開車22小時將對方接至海岸灣區（Coastal Bend），協助打造餐廳菜色。

德州餐廳協會指出，儘管政策變動、勞動力短缺與關稅持續帶來挑戰，餐飲業仍展現一定韌性，特別是在私人餐飲、外燴服務及高收入客群市場。協會也呼籲業者提升營運效率、培養顧客忠誠度，並把握假期季節的消費機會。

對洪而言，這股韌性已逐步顯現，他期盼海岸灣區的居民能接受這家新餐廳，並透過美食感受不同文化風味。

Imperial Roast and BBQ House現已於基督聖體市南區5017 Saratoga Blvd正式營業，為當地民眾提供嶄新的餐飲選擇。

德州 灣區 退休

